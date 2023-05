Senef: Hun dumper søppelet sitt på en rasteplass på motorveien, men blir overrasket av en sjåfør (VIDEO)

Fakta fant sted tirsdag morgen klokken 7.45 på motorveiens rasteplass i Senefey, på E19 mot Mons. En kvinne i femtiårene ble sett for å gjøre et svært betydelig hemmelig innskudd. Dessverre for denne mannen ble han stoppet foran en sjåfør som filmet hele scenen og la ut bildene på sosiale nettverk.

På bildene av videoen ser vi veldig tydelig kvinnen registrert i Frankrike gå ut av kjøretøyet sitt, som ser nytt ut eller nesten fylt til randen med flere søppelsekker, som vi ikke kan forestille oss er ikke et spørsmål om konfetti. Deponer søppel i nærheten av offentlige søppeldunker for å samle opp småavfall fra bilister som står der. Da hun så lastebilføreren som filmet henne, stoppet hun ikke med det hun holdt på med, bare fortsatte frem og tilbake, hun økte tempoet litt som om vi ikke skulle se henne. En bot på opptil én million euro En utfordrende oppførsel for suksessen til denne videoen, som allerede har blitt sett tusenvis av ganger på sosiale nettverk. «I henhold til dekret av 5. juni 2008 om forskning, overvåking, straffeforfølgelse og kriminalitetsbekjempelse og rehabiliteringsvirksomhet i miljøet, kan denne personen teoretisk sett dømmes til åtte dagers fengsel og bot. Opptil én million euro", bekrefter Nicolas Yernaux, talsmann for TBC, politi og kontrollavdeling. «Dette er en annen type lovbrudd, og generelt sett har denne typen innskudd, hvis det er første gang, en bot på 200 euro og den stiger avhengig av tilbakefallsnivået.« En video som denne, selv om den er tatt av en enkelt person, kan være bevis på en miljøkriminalitet. Personen bør sende inn en klage til politiet eller en kommunal melder eller DPC. «At den som krenkes er av fransk statsborgerskap endrer ingenting. Som en trafikkbot kan den utstedes til ham.« Noe å tenke på når man begår miljøkriminalitet er…