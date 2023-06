Senegal er fortsatt på vei, med 15 døde siden torsdag

Senegal svir på lørdag etter at dødstallet siden torsdag steg til 15 og rivalen Ousmane Sonko ble dømt til to års fengsel for sammenstøt som tok livet av seks nykommere.

«Seks dødsfall ble registrert 2. juni, inkludert fire i Dakar-regionen og to i Ziguinchor-regionen.«, sa en talsmann for innenriksministeren til AFP.

Sammenstøt fredag ​​kveld satte små grupper av svært mobile unge demonstranter mot politiet i utkanten av hovedstaden og i Dakar, sør i landet. Ingen hendelser ble rapportert av innenriksdepartementet lørdag ettermiddag.

Mange offentlige og private eiendommer ble plyndret, inkludert banker og butikker i utkanten av Dakar. Mange gater sto igjen med brente dekk og steiner strødd i veikantene lørdag morgen.

Mange sosiale nettverk som Facebook, WhatsApp eller Twitter har blitt kuttet, noe som etter hans mening er et statlig grep for å få slutt på det.Spre hatefulle og destruktive meldinger«.

Hæren var, som dagen før, stasjonert rundt strategiske punkter. Det er også stor tilstedeværelse av politi og konstabler i hovedstaden.

Senegalesere holder pusten i frykt for arrestasjonen av Ousmane Sonko, motstanderen til hans erklærte presidentkandidat i 2024, som ble dømt til to års fengsel torsdag.Umoral«En ung kvinne under 21 år.

Avgjørelsen diskvalifiserer ham foreløpig. MR. Sonko har ropt etter president Mackie Salls komplott for å eliminere ham politisk siden begynnelsen av affæren.