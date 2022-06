«Senk litt koketten din»: Rachida Totti og Clementine Aiden signerer konfrontasjonen om forsamlingskvelden (video)

TF1 fulgte resultatene fra første runde direkte søndag kveld Valg til fransk forsamling. Mange gjester fra ulike politiske leire samlet seg for å kommentere valget.

Men det varmet også opp mellom de to personlighetene, nemlig Les Republicans, borgermester i det 7. arrondissementet i Paris Rachida Totti, og Clementine Audein, figuren til Jean-Luc Mன்சlenchons France Inzomis.

Det hele startet med meningen til den navngitte andre personen, sa han: «Før, før meg, hadde jeg følelsen av at jeg hadde Muppet Show.» Den første kommentaren som allerede irriterte Rashida Nurse.

«Senk kruset ditt», Så glapp Climatine Autain. Dette svarte borgermesteren i Paris: «Du bør fjerne den. Ta den ned, for når jeg ser skaden du gjorde på Seine-Saint-Denis, må du fjerne den! Det er synd! Du bør ta det i en tone, for vi får se et sekund. Runde. «Rasisme er deg. Samveldet er deg».

Et medlem av La Frances Insemis prøver deretter å plassere en liten spade: «Tre eller fire ganger har jeg hørt om Burkina Faso i debatten, men det er ikke viktig! Under denne kampanjen ble jeg fortalt prisen på pasta. Jeg forstår at du ikke er interessert i prisen på pasta.»

«Du ofrer mennesker. Du leter ikke etter velgere, du leter etter ofre.»Rashida ender deretter opp med å svare Totti, før leverandørene gjenvinner dominansen i denne konflikten.