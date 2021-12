Sensurert bilde av Bilal Hasani

Sanger og utopiske Bilal Hasani, finalisten for «Dance with the Stars», har blitt kåret til bladets person of the year 2021. Men SNCF og RATP likte ikke bildet som Bill valgte for å lage den første siden. På plakaten ser vi den unge mannen i en positur som minner om et kristent ikon, med øynene rettet mot himmelen, Vest-Frankrike.

Filmen forstyrrer Media Transport, selskapet som er ansvarlig for SNCF- og RATP-annonseringsinnhold. “I våre kontrakter med transportoperatører, og i dette tilfellet SNCF og RATP, er det ikke mulig å vise scener som inneholder religiøse referanser,” sa en bedriftsleder på nettstedet Arrêt sur images.

Stilt overfor en rekke kritikk lagt ut på Twitter om bildet, forklarte Têtus sjefredaktør Charlie Hebdo seg i avsnittene. “Vi finner stor forvirring i mange kontoer (på sosiale nettverk) som virkelig antar at vi ikke har rett til å representere Maria eller Jesus i kristendommen,” sa Thomas Wambu.

Sjefredaktøren for Têtu bekreftet onsdag på Cyril Hanounas Touche pas à mon poste på C8 på C8. «Ideen er å bygge en bro mellom mennesker. Vi er ikke her for å skille troende fra vantro og homofile fra homofile. Bilal, det er akkurat det han inkluderer, ”forklarte han.