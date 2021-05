Sentralbankens norske bitcoin SV i ‘open blockchain’ for CPTC.

Norges sentralbank vurderer Bitcoin SV (PSV) kan være en levedyktig løsning for sentralbankens digitale valuta, heter det i rapporten om de tekniske alternativene som er tilgjengelige i BSV Bank.

Til dags dato har en av de viktigste indikatorene for global sentralbankinteresse i PSV-er blitt sagt å være Norges sentralbank. Noen betraktet BSV som den foretrukne løsningen For DLT-drevet teknologi.

Ann Side 42 av forskningsartikkelen, Bitcoin SV.

”Mange aktører har argumentert for, helt eller delvis, for løsninger basert på DLT-teknologi. Noen har hevdet at DSP kan inkluderes som et program (“smart deal”) i åpen blockchain, som Ethereum eller Bitcoin SV, mens andre har foreslått bruk av individuelle varianter av open blockchain, som Ethereum eller Bitcoin. Engelsk oversettelse av rapporten. “Noen aktører har ideer om hvordan man kan etablere åpne konsensusmekanismer slik at flere aktører kan delta i verifisering av transaksjoner, mens Norges Bank beholder kontrollen.”

Stephen Nilsson, grunnlegger og administrerende direktør i UNISAT Sa Rapporten identifiserer nøkkelfunksjoner i det foretrukne CPTC-systemet, som alle er kompatible med Bitcoin SV.

Uttalelsen sier tydelig at “en CDBC-løsning må overholde god IT-policy” – det vil si at teknologien som brukes må ha følgende egenskaper: sikkerhet, effektivitet, tilgjengelighet og funksjonalitet. [and] Fleksibilitet. Dette er alle unike funksjoner i #BitcoinSV. ”

Nyheten vil oppmuntre andre sentralbanker til å evaluere fortreffeligheten til Bitcoin SV som en løsning for å muliggjøre distribuert hovedboksteknologi. Banken forventes å fortsette å gjennomgå sine opsjoner, som vil være høyt på Bitcoin SV-agendaen.

