Sentralbanker nervøse markeder

I begynnelsen av forrige uke vedtok de amerikanske aksjemarkedene strategien med små skritt for å starte den ukentlige syklusen. Ved avslutningen var Dow Jones grovt balansert, mens S&P500 (+0,31 %) og Nasdaq (+0,41 %) fikk litt styrke. I Europa var rallyet mer uttalt, med den brede STOXX Europe 600-indeksen opp 0,9 % på slutten av økten. Investorer er ennå ikke på det punktet hvor de begynner å ønske de gode nyhetene velkommen, kanskje fordi det ikke har vært noen gode nyheter ennå, men det er definitivt en pause i oppførselen. Dette viser at VIX volatilitetsindeksen har falt rundt 25 poeng. Triste hoder kan legge merke til at VIX er for treg til å slå seg ned, og de har litt rett.

Ved å si at det ikke er noen gode nyheter, mener jeg at det ikke er noen virkelig gode økonomiske nyheter. Men det er noen skjelvinger. Jeg kan for eksempel nevne det faktum at havneaktiviteten i Kina har steget til 95 % av normalsatsen. Eller at jordbruksprisene har en tendens til å slappe av de siste ukene. Det ser ut til at inflasjonstoppen har passert i USA og nærmer seg i Europa. Alt dette ser svakt ut for å tåle motvind, men la oss ikke glemme at finansmarkedene fanger opp positive signaler raskere enn å innlemme negative.

Praksisen med global økonomisk prognose er imidlertid svært komplisert for øyeblikket, i hvert fall for de av oss andre fjellfolk som har litt lavere tak. Det er langt mindre risikabelt nå å kunngjøre at Elon Musk vil kutte tilbudet sitt på Twitter, eller at Jair Bolsonaro vil sparke en fjerde Petrobras-president om 18 måneder eller at Boris Johnson vil ende opp i embetet til tidenes ende. Sentralbankene konvergerer alle på sin fasthet, etter å ha tilbrakt årevis stille og rolig på å gratulere seg selv med de økonomiske forholdene som har oppstått siden finanskrisen i 2008. I morges hevet Reserve Bank of Australia renten med 50 basispunkter til 0,85 %. Bare 3 av 29 økonomer spurt av Bloomberg så RBA gjøre et så voldsomt rally. Inntil nylig var bevegelsen på 25 basispunkter den industrielle basen. Fra nå av har basisprisen økt til 50 pips. Må den europeiske sentralbanken gjennomgå dette i løpet av de kommende ukene? Det kommer noen svar torsdag på stiftelsens junimøte.

I USA tenker Fed nå bare gjennom dobbeltstramninger, og budskapet om fasthet har passert. Renten på amerikanske 10-årige obligasjoner steg over 3 % for første gang siden midten av mai. Er det nær offentliggjøringen av amerikanske inflasjonstall for mai ventet på fredag? Ingen tvil. Yielden var nylig ned rundt 2,7 % på grunn av en nedgang i inflasjonsforventningene på mellomlang sikt. Denne renteøkningen er synonymt med en liten tilbakevending til stress. Det forårsaker også noen sikkerhetsskader, slik som at yenen faller til et lavpunkt i 20 år mot dollar.

Når det gjelder dagens store makroøkonomiske hendelser, skal Verdensbanken publisere sin oppdatering om de økonomiske utsiktene, og amerikanske parlamentarikere vil høre fra Janet Yellen, som er en slags Joe Bidens finanssekretær. Hvis man skal tro lokalpressen, har folkevalgte republikanere planlagt å gi ham et dårlig kvarter på inflasjon, både på hans siste politikk og på hans rolle som Fed-leder frem til 2017 på bedriftssiden. Juni måned er tradisjonelt sett et hul mellom to kvartalspublikasjoner. Det skal bemerkes at Apple i går kveld annonserte sin siste innovasjon i starten av utviklingsuken, og at Franchise Group tilbyr å kjøpe Kohl’s for 8 milliarder dollar. I Europa er ting fortsatt i dvale etter en helligdag for mange land i går på pinsedag.

Eksportorienterte japanske aksjemarkeder fortsetter å dra nytte av yenens fall, slik som 0,2% oppgang registrert av Nikkei 225 i morges. ASX er ned 1,4 % på slutten av økten. Hjertet av Kina svinger på sin side mellom Hong Kong (-1 %) og Shanghai (+0,1 %). CAC40 tapte 0,57 % til 6512 poeng kort tid etter åpningen.

Dagens økonomiske funksjoner

Tyske fabrikkordrer (08:00) og den siste amerikanske handelsbalansen (14:30) vil ramme Verdensbankens makroøkonomiske oppdatering. Hele makrodagboken er her.

Euroen falt til 1,0682 USD. En unse gull omsettes for rundt 1841 dollar. Olje er fortsatt høyere med Brent fra Nordsjøen på 120,28 dollar fatet og US Light Sweet Crude WTI på 119,36 dollar. opptreden USAs gjeld Om 10 år stiger den til 3,04%. Bitcoin faller til $29 500.

Store endringer i anbefalinger

Air France-KLM: Berenberg er fortsatt til salgs med målpris redusert fra 3,10 til 1,10 EUR.

Allianz: Barclays er fortsatt overvektig med et mål om å redusere den fra €230 til €225.

Anglo American: Jefferies passerer for å holde målet på 4500 GBp.

CGG: Societe Generale byttet fra holding til lang med et mål på €1,50.

Dassault System: Jefferies går fra å holde på til å underprestere ved å målrette €33.

Digital Bros: Stifel begynner å spore kjøp med et mål på €10,10.

Interroll: Credit Suisse forblir nøytral med målpris redusert fra CHF 3 356 til CHF 2 990.

JD Sports Fashion: Berenberg holder seg høy med prismålet som faller fra 285 til 200 GB.

LEM Holding: Mirabeau gjenstår å holdes med målpriskutt fra CHF 2000 til CHF 1980.

National Grid: Citigroup går fra nøytral til salg, målrettet mot 998 Gbps.

Novo Nordisk: JP Morgan går fra nøytral til overvektig ved å målrette 925 DKK.

Pirelli: Jeffries gjenstår å holde med målprisen redusert fra 5,90 til 5,20 euro.

Remy Cointreau: Societe Generale går fra salg til hold, med mål om 185 euro.

Apotheke Store: Barclays er fortsatt overvektig med et redusert mål på €138 til €136.

British Land: Barclays går fra undervekt til overvekt ved å målrette 580 GPI.

Zur Rose: Deutsche Bank holdt et langt hold med målrenten som falt fra 420 til 180 sveitsiske franc.

i Frankrike

Viktige (og mindre viktige) annonser

Orange, Carrefour, Edenred og Sopra Steria skiller utbyttet.

Capgemini kjøper opp briten Rufus Leonard.

Technip Energies vinner studiekontrakt for et litiumkonverteringsanlegg i Frankrike.

Sanofi har lansert et 2022 Global Employee Share Ownership Scheme, åpent for 86 000 ansatte.

Valeo Siemens har overskredet målet på 4 milliarder euro for å motta bestillinger i 2021/2022.

Voltalia har lansert sin andre bidragsplan for ansatte.

Hydrogenfyllingsløsninger og Burckhardt kompresjon akselererer partnerskapet på hydrogenanlegg med stor kapasitet

Horisont Energi signerer et Memorandum of Understanding med Lhyfe for produksjonsanlegg for grønn hydrogenammoniakk.

United Cloud valgte Witbe i Europa.

Global Bioenergies har mottatt sine første bestillinger fra kosmetikkoperatører på flere tonn Isonaturane 12.

Sensorion har lansert en proof-of-concept-prøve av SENS-401 sertifisert i Frankrike.

OSE Immunotherapeutics presenterer fire plakater på ASCOs årsmøte i 2022.

I verden

Viktige (og mindre viktige) annonser

D’Ieteren frigjør utbyttet.

Centrica holder sin generalforsamling.

Kohl’s starter oppkjøpsforhandlinger for Franchise Group til $60 per aksje.

Apple introduserte flere innovasjoner i går, spesielt forbedringer av eksisterende systemer samt en ny MacBook Air med en ny M2-prosessor og et forsinket betalingssystem.

Amazon-aksjedelingen på 20 til 1 trådte i kraft i går. Aksjen tjente 2 prosent.

BEVA har mottatt et tilbud på 445 gigabit per aksje fra Energy Capital Partners.

EQT og Mubadala vil kjøpe Envirotainer for 2,8 milliarder euro.

Frier Ted Baker kaster inn håndkleet.

Deutsche Bank har overført flere hundre russiske IT-eksperter til Berlin, meldte avisen Handelsblatt.

MFE-Mediaforeurope (tidligere Mediaset) økte kontantdelen av sitt bud på Mediaset Espana med 16,1 %.

Holcim ønsker å selge sitt flertall i Lafarge Cement Zimbabwe.

Pearson selger Courseware-virksomheten sin i Italia og Tyskland for 203 millioner dollar.

Galenica og Aevis deler godt.

Swatch-gruppen vinner søksmål mot Samsung.

Dagens hovedpublikasjoner: Norwegian Air, SII, Quadrant… Hele agendaen er her.