«Sentralt til terrorisme», «komplett rede av terrorister»: Erdogans «løsning» for å hindre Finland og Sverige i å bli med i NATO

«Vi er fast bestemt på å opprettholde vår posisjon, vi har fortalt våre venner at vi ikke ønsker at Finland og Sverige ønsker å bli med i NATO, og vi vil stå ved denne stemmen,» kunngjorde statsoverhodet før en forsamling. Anledningen til Ungdomsdagen.

«Sverige og Finland er land som huser terrorister hjemme, PKK og OPG,» sa han og hamret Kurdistans arbeiderparti (PKK) og dets irakisk kurdiske allierte inn i OPG.

PKK regnes som en terrororganisasjon av Ankara, men også av USA og EU.

På den annen side kjempet YPG, sammen med USA spesielt, mot jihadistene i Den islamske staten.

«Vi er veldig bekymret for disse to landene, spesielt Sverige, som er i sentrum for terrorisme, det komplette redet av terrorister,» understreket han.

MR. Erdogan minnet om den enstemmige regelen i NATO: «Hvis ett land ikke eksisterer, kan (andre) ikke akseptere det».

Kommentarene ble spilt inn for et TV-program som ble sendt torsdag kveld. Ble forhåndsdelt på Erdogans offisielle Twitter-konto.

I sin tale fordømte statsoverhodet «Tyskland, Frankrike og Hellas», som «hilste medlemmer av terrororganisasjonen velkommen», en bevegelse ledet av Fethullah Gulen, som har immigrert til USA siden 1999. Kuppforsøk i juli 2016.

«Fetö-medlemmer reiser gjennom Hellas til Europa og (disse landene) ignorerer listen over terrorister vi har gitt dem, og de fortsetter å beskytte dem.»

Tyrkia ønsker en uke til å blokkere NATO-utvidelsen for de to nordiske landene som offisielt sendte inn sine nominasjoner onsdag, og håper at andre medlemsland vil «lytte til (sine) bekymringer» onsdag.