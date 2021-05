September når forestillingen finner sted 17. oktober 2021 i Den Norske Opera.

I løpet av september, ledet av Morton Abel, var det et av de mest definerte norske bandene i sin generasjon. Bandet står bak en serie med udødelige hits.

Ved utgivelsen av album som Hagarmaker og Mother I Been Kissed satte The September en ny standard for norsk rock tidlig på 90-tallet. Musikken har vist seg å være bemerkelsesverdig tidstestet, og det er en virkelig glede å gjenoppdage den kraftige sanglisten med hits som “Bullet Me”, “Cry Like a Baby” og “Can I Trust You”.

Etter oppløsning i 1996, gjenforente de seg i 2008 for en konsert

20 000 i sentrum av Stavanger. I 2009 fullførte Utas Kiss albumet og en turné i Oslo Spectrum.

I 2013 tapte bandet mot Morton Malster. “Vi så en verdig erstatning i Nikolai Grosson, som kan fortsette sin interesse for Mortons stående musikk, mens september alltid bringer seg inn i gruppen enkeltpersoner som alltid har vært.”

“Det ville være flott å endelig spille i Oslos beste stue. Vi ser frem til det!” Sier Morton Abel.

I 2021 fyller The September Who’s Big, Awesome First Album Mother I Bean Kissed 30 år! Albumet kom som en kule i 1991 og sendte bandet til toppen av den norske Rocketron. Kritikere ble overveldet av spenning og kastet 6 sekunder etter at mobben kom fra Stavanger.

Lær mer på https://operaen.no/forestillinger/URL/.