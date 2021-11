Ser ut som Shiba Inu (SHIB) er klar for et nytt rally

Det var en flott uke for Shiba Inu-innehavere ettersom prisen på SHIB nådde et nytt all-time high (ATH) for åtte dager siden og raskt falt over 40 %. Selvfølgelig er dette momentumet ikke noe eksepsjonelt i krypto, men det skaper alltid spekulasjoner. Mange ser på fallet som en stor kjøpsmulighet, og selv administrerende direktør i KuCoin går inn for prosjektet.

NY ATH FRA SHIB

Flere kryptoaktiva har postet en ny prisrekord de siste dagene. For åtte dager siden hoppet Shiba Inu til ATH $0,000 086 16. Derfor, til tross for den siste nedgangen i markedet, er det en betydelig økning i prisene, med aktivaen fortsatt opp 201,1 %, ifølge portalens rapport. kryptomod.

Selvsagt vil mange investorer tilby mye for så høy avkastning, men det gjenstår å se om det blir en sterk opptur i markedet i løpet av helgen eller utover.

Dessverre, etter ankomst til den nye ATH, har Shiba Inu allerede ankommet Tapt 40,5 %. Dette er en veldig drastisk korreksjon, selv om det ikke er noe utenom det vanlige for kryptovalutahandlere og -entusiaster. Krypto-eiendeler er utrolig volatile, spesielt hvis eiendelen har et veldig høyt tilbud, for eksempel Shiba Inu. Imidlertid kan vi se en all-time high neste uke fordi alt er mulig i denne bransjen.

Prisen på SHIB er fortsatt i sentrum av diskusjonene, noe som utvilsomt påvirker den til en viss grad. I tillegg overstiger det daglige transaksjonsvolumet 11,5 milliarder dollar, så Shiba Inu har utkonkurrert de fleste kryptovalutaer. Binance er fortsatt den viktigste bidragsyteren til likviditeten, selv om Coinbase Exchange og OKEx også gjør sin del.

KuCoin-sjef støtter Shiba Inu

Å overtale en kjendis eller idrettsutøver til å støtte Shiba Inu vil bidra langt i å hjelpe prisene tilbake.

Brandon King, FN tilbake av New England Patriots i National Football League (NFL), er overbevist om at det er på tide å kjøpe mer SHIB.

Den siste tiden har flere og flere fotballspillere begynt å utforske kryptovalutainvesteringer, noe som er en interessant trend.

I mellomtiden er kanskje den mest spennende begivenheten angående Shiba Inu-tokenet de nylige kommentarene fra Johnny Liu, administrerende direktør i KuCoin. SHIB viser stort handelsvolum på KuCoin og Lyu Antatt At unge investorer kan øke prisen på valutaen.

Robinhood-begjæringen vinner terreng

Når du ber om en begjæring Lister form Om Robinhood Laget på Change.org var det få som forventet at det skulle bli vellykket. En slik begjæring garanterer ikke at Shiba Inu vil bli registrert på plattformen, men den vil garantert tiltrekke seg oppmerksomhet. Nesten 500 000 mennesker har signert den så langt, noe som indikerer at forhandlinger grånende Robinhood er etterspurt. I tillegg trenger selskapet noe for å øke sine kvartalsvise inntekter fra krypto så raskt som mulig.

I følge Johnny Liu tilbyr Shiba Inu et mer tilgjengelig investeringsmiddel enn Bitcoin (BTC) eller til og med Ether (ETH) på grunn av den lavere prisen.