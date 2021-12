Begge lag stilte til en god kamp for John Briedel, med det resultat at Brujois vant.

Club Brooke slo Serengeti 3-2 på lørdag som en del av D1As 17. dagskamp. Dette var ikke en lett oppgave for de regjerende mesterne som møtte forvirrende stålarbeidere. Med 33 poeng opprettholder Brugeois Union en 4-poengs ledelse med Saint-Gilloise. Seraing rangerer på 15. plass med 19 enheter.

Dominatorene slapp imidlertid ikke unna Seraings kontringer, og etter et kvarter åpnet Brugios scoringen logisk. Dommeren har ikke noe annet valg enn å plystre feilen og angi straffemerket. Boss Dost var i favør av den belgiske mesteren (17., 1-0) uten å be.

Nederlenderen doblet innsatsen på en suveren serve av Nova Long, som igjen fylte høyresiden av det store rektangelet før han skinnet laget sitt (30., 2-0).

Seraing bommet på en stor sjanse i det 37. minutt til å redusere til Abili Jalo. Youssef Messis høyrefotskudd fra like utenfor feltet ble avverget i nettmaskene av Campion Simon Mignolet før han ble utvist for et frispark (42., 2-1).

Brugge, som scoret to mål av Ciss Sandra, utnyttet Boulevards i Cerrican-forsvaret til å trekke et midtpunkt fra de Cattelayer og feire sin første periode i divisjon 1 vakrest. (44., 3-1).

Takket være Mazizs andre engasjement på frispark, reduserte Tario del Fabre igjen til en heading, med Simon Mignolt korsfestet på sin linje (45 + 1, 3-2).

Brugge reduserte intensiteten og skapte sjeldne sjanser som Charles de Kettlere som gikk glipp av et møte ansikt til ansikt og møtte Deutsch som reddet familien hans (65.).

Veldig modig i andre omgang, å brenne foran Simon Mignolets bur er veldig farlig, rastløs og allestedsnærværende George Mikudatse (50., 73.). Han klarte imidlertid ikke å finne nettet og tapte etter en andre periode av god kvalitet til Legiois.

Noen dager før PSG gikk på plenen i Champions League, var det helt motsatt av Brooks, som viste et mindre attraktivt ansikt i andre akt.

