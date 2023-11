Serbia kvalifiserte seg til sitt første EM søndag, etter uavgjort mot Bulgaria, som i motsetning til Norge ikke klarte å komme seg til sluttspillet. Spania mistet Kavi til skade under seieren mot Georgia.

Av bulgarerne (2-2) fikk Dragan Stojkovics serbere et poeng på slutten av kampen for å gå glipp av den første billetten til en Euro siden slutten av Forbundsrepublikken Jugoslavia (2-2). 2000

Serbia er den 17. seedet som er bekreftet til å delta i den kontinentale samlingen, og endte på andreplass i gruppe G bak ungarerne, som allerede har kvalifisert seg, med en 3-1 hjemmeseier over Montenegro.

Dagens store taper er derimot Norge, som ikke skal delta i turneringen i Tyskland fra 14. juni til 14. juli 2024.

Manchester Citys stjernespiss Erling Hollands menn var allerede for langt foran Skottland i sin gruppe og ute av kampen om en billett til sluttspillplassen reservert for de høyest rangerte lagene i den siste ligaen. Land. Land (2022-2023).

I kampen om æresbevisninger holdt nordmennene seg til uavgjort 3-3 mot allerede kvalifiserte Skottland.

Kavi skadet kneet

Spania sikret sin førsteplassstatus i EM med en 3-1-seier over Georgia i Valladolid, men den andre siden mistet Xavi, skadet og knep kneet, på randen av tårer. Hele landet frykter at La Rojas hjerteland, Barca Nugget, kan avsluttes tidlig for sesongen.

Blant de andre nasjonene som allerede har kvalifisert seg, slo Belgia Aserbajdsjan 5-0, med fire dobler fra Romelu Lukaku, mens Portugal sikret sin 10. seier på like mange kamper (2-0) mot Island.

Nederland på sin side kvalifiserte seg også lørdag med 1-0 seier over Irland i Amsterdam. Orange, som vant turneringen i 1988, ble nummer to i gruppe B bak Frankrike med 15 poeng takket være et mål fra Wood Wekhorst.



ats, afp