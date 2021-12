Den mest kritiske slutten av året for RFC-seringen. Mandag, den 21. dagen av D1A, tapte den serbiske klubben 2-0 på Mechelen Prairie. Det var det femte nederlaget på rad for Steelworkers, og det var farlig for trener Jordi Condom, som kunngjorde sin avgang etter kampen.

De nylige utilfredsstillende resultatene fremskyndet skilsmissen mellom Ceresian-ledelsen og Jordi Condom, som forlot Pierre etter 24 offisielle møter. I lys av de skuffende resultatene de siste ukene har begge parter bestemt seg for å gå hver til sitt. Seraing inntar virkelig den utrolige posisjonen til en paranoid. Til tross for en god prestasjon i Mechelen, innså vi de siste ukene at laget ikke kunne utmerke seg, og i nyere tid har det vist at det er i stand til å konkurrere med D1A-lag. Det er viktig å reagere fordi alt fortsatt er mulig. I stedet for å gi opp posisjoner, er RFC mer enn noen gang i kampen om å opprettholde brenningen.

Det elektriske sjokket var imidlertid uunngåelig for å remobilisere alle og blåse nytt liv i Cerician-gruppen. Jordi-kondomtiden er over, og når treningen starter igjen 3. januar, leter ledelsen nå etter en ny trener.

Konkurransestatistikk





Oppsummering av konkurransen





Klassifisering