Serial1s nye elektriske sykler kjører på Google Cloud

Sykler er ikke lenger bare to hjul med styre. Med bruken av elektriske modeller har de blitt hyperkoblede kjøretøyer drevet av skyen! Produsenten Serial1 har dermed avduket en avtale om å integrere sine nye modeller med Google Cloud.

Den andre generasjonen CTY-elsykler laget av Serial1 er drevet av skyteknologi. Mer presist, av skyen til Google Cloud! Produsenten og søkemotoren har utviklet nye tilkoblede funksjoner som bruker brukerdata for å gjøre livet enklere.

Styret i skyen

Det er for eksempel ruteplanlegging som drar nytte av dette, siden navigasjonsinformasjonen er integrert i Google Maps. På denne måten kan brukere av Serial1-applikasjonen planlegge spesifikke trinnvise ruter som passer for sykler (stier, baner og sykkelstier). Sikkerhet er også en av de viktigste forbedringene dette partnerskapet gir: brukere vil kunne spore, overvåke og låse en Serial1-sykkel, uavhengig av plasseringen.

Det er produsentens mobilapp som vil dra nytte av disse avanserte funksjonene. I tillegg til ruteberegning og forbedret sikkerhet, vil den også tilby et datapanel: hastighet, distanse, batterilevetid… All denne informasjonen vil bli overvåket i sanntid. Og på slutten av et kurs vil appen tilby et sammendrag og vi kan sammenligne ytelses- og ytelsesdata over tid.

Integrasjonen med Google Cloud forbedrer også motorsykkelens tilkobling til smarttelefonen, selvsagt med Bluetooth, men også med mobilnettverk og til og med med GPS-data. Det handler om å gi pålitelig tilgang til sykkelen selv når den er ute av syne. Fra et maskinvaresynspunkt bringer denne andre generasjonen spesielt en ny USB-C-ladekabel under styret, som kan drive en smarttelefon.