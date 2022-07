[Série] «Det tapte genomet»: patogener fra hinsides graven

Gamle DNA avslører godt bevarte hemmeligheter om migrasjoner, evolusjon og avling av menneskelige populasjoner, men også om historien til patogener og dyr. Andre artikkel i en serie om den boblende vitenskapen som er paleogenomics.

Scenen finner sted på begynnelsen av 1200-tallet.meg århundre på territoriet til det bysantinske riket, nærmere bestemt i Troja, i dagens Tyrkia. En gravid kvinne, rundt 30 år gammel, føder en gutt. Denne nybakte moren er imidlertid syk; hun lider av høy feber. Hun overlever ikke fødselen, det samme gjør babyen hennes, også rammet av infeksjonen, som dør allerede før fødselen.

Historier som denne har menneskeheten kjent siden tidenes begynnelse. Hvilken sykdom tok disse to livet? Takket være vitenskapen er denne lille trojanske tragedien nå gjenstand for enestående forståelse. Eksemplet illustrerer kraften til paleogenomikk til å omskrive historien til patogener. En historie uløselig knyttet til vår.

«Gamle DNA åpner et vindu inn i en fullstendig uutforsket fortid, som vi ikke har noen historiske dokumenter for. Ellers kan du ikke se på et bein og vite at personen det tilhørte døde av en beininfeksjon. E colifor eksempel er det bare umulig, sier Hendrik Poinar, direktør for Center for Ancient DNA ved McMaster University i Hamilton, Ontario, med forundring.

I 2017 publiserte professor Poinar og medarbeidere en artikkel beskriver i detalj den triste skjebnen til den trojanske moren, som inntil da bare hadde vært et skjelett. De kom dit fordi den avdødes bein hadde to små forkalkede knuter – sannsynligvis abscesser – rike på organisk materiale.

Analysene avslørte tilstedeværelsen av DNA til kvinnen, til hennes foster, men også av to bakterier: en typisk for infeksjoner knyttet til graviditet (Gardnerella vaginalis), den andre mer assosiert med urinveisinfeksjoner (Staphylococcus saprophyticus). Genomet til den andre bakterien skiller seg betydelig fra stammen av S.saprophyticus som sirkulerer hos mennesker i dag, men er nær det hos storfe. Forskere har dermed utledet at denne bakterien hadde «hoppet» en dag fra kyr til mennesker.

«Alle disse funnene kommer fra et veldig lite utvalg på en kubikkcentimeter,» sier Poinar. Uten disse metodene ville vi aldri hatt denne typen informasjon om kvinners helse på den tiden. Jeg tror det virkelig er det Kald. Bare en håndfull laboratorier i verden vet hvordan slike eksperimenter skal utføres.

Patogen Bestiary

kolera, malaria, E coli : Tallrike sykdomsfremkallende midler har avslørt hemmelighetene sine de siste årene for genetikere som vet hvordan de skal tyde deres DNA.

Det siste eksemplet: et team fra Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Leipzig har foreslått i en artikkel publisert i midten av juni innenfor Natur en geografisk og tidsmessig opprinnelse til bakterien Yersinia pestisansvarlig for svartedauden, som tok halvparten av Europas befolkning til livet etter døden på 1300-talletmeg århundre.

Forskerteamet analyserte DNA fra tenner som ble funnet på en kirkegård i Kirgisistan. Gravene – datert til 1338 og 1339, sju og åtte år før Svartedaudens ankomst til Europa – indikerer på syrisk at ofrene ble revet med av «pest». Det genetiske materialet til Yersinia pestis bevart i tennene viser seg å være grunnlaget for de forskjellige stammene som dukket opp senere. Logisk konklusjon: det er her opprinnelsen til den forferdelige pandemien i middelalderen ligger.

Sykdommer som svartedauden har hatt en dyp innvirkning på menneskelig evolusjon. Hendrik Poinar er også involvert i et stort forskningsprosjekt, hvis resultater er i ferd med å bli publisert, og viser hvilke menneskelige gener som har blitt favorisert eller disfavorisert av Yersinia pestis. Teamet sammenlignet genomene til døde individer før, under og etter den forferdelige episoden av XIVmeg århundre.

En lignende studie, men med henvisning til tuberkulose, ble publisert i 2021 av teamet til den fransk-spanske genetikeren Lluis Quintana-Murci. Disse forskerne viste at en genetisk mutasjon som disponerer mennesker for tuberkulose hadde redusert betraktelig i frekvens (fra 10 % til 2-4 %) i løpet av to årtusener i Europa. De sier at det er et veldig sterkt naturlig seleksjonspress involvert.

Kopper og vaksinia

Marie-Hélène B.-Hardy, en doktorgradsstudent fra Quebec som jobber i professor Poinars laboratorium, studerer koppeepidemiene i Nord-Amerika på 1800-tallet.meg og nittendemeg århundrer. «Vi ser sammenhengen mellom utviklingen av dette viruset og utviklingen av folkehelsepolitikken,» forklarer som ble med i dette internasjonalt anerkjente teamet for fire år siden.

For å gjøre dette er den avhengig av to store samlinger av menneskelige levninger fra Montreal og Philadelphia. Skjelettene ble hovedsakelig gjenfunnet under «redningsutgravninger», organisert for eksempel på sidelinjen av en nødvendig utgraving for en byggeplass.

I noen tilfeller, som når kistene er malt røde, er arkeologer ganske sikre på at det var kopper som tok livet av dem. Men oftere enn ikke må de krysse fingrene for å finne det beryktede viruset som forårsaker det. Og hvis de ikke finner det, betyr det ikke at det ikke er det. «Med gammelt DNA er fraværet av bevis ikke bevis på fravær,» sier M.meg B.-Hardy.

Foreløpig har doktoranden ikke funnet noen genetiske spor av kopper i prøvene hennes, men hun er fortsatt håpefull. Karakteriseringen av noen stammer ville tillate ham å forstå hvordan sykdommen nådde nordamerikanske byer: til sjøs eller ved indre handelsruter? Den diskuterer også de historiske stammene av vaccinia (ansvarlig for «cowpox»), som ble brukt på 1700-tallet.meg og nittendemeg århundrer for å immunisere befolkningen.

Fra pesten til små forkjølelser

Paleogenomikk hjelper til med å bedre forstå historisk viktige sykdommer som kopper, som desimerte indianerpopulasjoner da europeere ankom, og svartedauden, men Poinar håper også at det vitenskapelige samfunnet vil dra nytte av denne kraftige vitenskapen for å undersøke historien til ufarlige sykdommer.

«Det som interesserer meg mye, sier han, er byrden pålagt av sykdommer som vi ikke har noen historiske dokumenter for. Vi vet allerede hvor forferdelig pesten var. Vi vet imidlertid nesten ingenting om de vanlige patogenene som har påvirket mennesker i stor skala; disse er imidlertid sannsynligvis ansvarlige for de fleste dødsfallene i historien. »

«Jeg påstår ikke at gammelt DNA er den eneste måten å oppdage fortiden på,» fortsetter han, «men jeg tror det er et spesielt kraftig verktøy for å oppdage hvilke insekter som gjorde menneskeheten syk og hva deres genom var.» Vi kan til og med teste virulensen og toksisiteten til genomet til disse patogenene i laboratoriet. Å forstå dens evolusjonære bane hjelper oss å vite hva fremtiden bringer. »

