Serie inspirert av en litterær begivenhet

The Wheel of Time ble inspirert av den litterære suksessen til Amazon Primes nye serie

Før Amazon ser på serien inspirert av The Lord of the Rings, fortsetter Amazon å investere i fantasy, et annet show som omfavner en vellykket litteraturhistorie: The Wheel of Time.

Etter suksessen med Game of Thrones har fantasy blitt en spesielt populær sjanger på strømmeplattformer (SVoD), hvor de er engasjert i en hard kamp om rettighetene til å tilpasse de største litterære historiene. Hvis Netflix har noen klare verdier som Shadow and Bone eller The Witcher, så kommer sesong 2 snart, så Amazon er spillets mester.

Ikke fornøyd med å eie rettighetene til Ringenes Herre, produserer han for tiden en serie, Prime Video forbereder seg på å lansere den første sesongen av The Wheel of Time 19. november, en historie som fantasyelskere definitivt bør se.

Finne ut Verdens øye, Den første delen av bind 1 Tidens hjul

Hva er tidens hjul?

I 1990 ga Robert Jordan ut det første bindet, som veldig raskt ble et ekte fenomen av sjangeren, og skapte lange køer for hver utgivelse av en ny Opus. Etter hans død i 2007 tillot hans detaljerte notater Brandon Sanderson å ta ansvar fra det tolvte bindet. De to siste bindene av en nylig utgitt bok og historie er ventet her i 2022.

Det vil være magi, men i en verden der bare kvinner kontrollerer den, finner Moraine, Ace Sedoi, den dagen de kommer tilbake til den lille landsbyen deres, Rand, Matt og Perrins liv opp ned. Required by The Dark One, en ondskap som en gang ble befridd av de korrupte, må flykte og frigjøre sine egne styrker fordi blant dem skjuler den gjenfødte dragen, den som redder dem alle.

Wheel of Time-universet finner sted i et miljø kjent for fans av JRR Tolkiens arbeid fordi vi ser åpenbare likheter: tre menn uten historie engasjerer seg i en spennende søken etter godt og ondt. Men denne historien skiller seg på mange måter fra den til en av fantasiens fedre.

I denne gjennomgripende verden florerer det av politiske manøvrer, og forestillingen om rett og galt er ofte uklar; Hver handler først og fremst for sin egen fordel. På samme måte bidrar begrensning av enslig makt kun gitt til kvinner til en viss velkommen modernitet. Til slutt er det nødvendig å understreke den utrolige rikdommen til karakterene, arten (inkludert blandinger av troll, troll og orker), delplottet og verket som alltid beholder en eksemplarisk klarhet. Ved å sette alt dette sammen, har vi en bedre forståelse av hvorfor Amazon stoler så mye på det vitale og forretningspotensialet i fremtidige serier.

En serie som gir mening til seg selv

Amazon og Sony Pictures (samprodusert med denne serien) har gitt dem måter å nå sine mål og har ikke lagt skjul på sine langsiktige planer angående The Wheel of Time. Så, med starten av sesong 1s 8 episoder (3 episoder om gangen, deretter en en uke senere) som starter 19. november, må du vite at sesong 2 allerede er signert og under utvikling.

For å sikre suksessen til tilpasningen, må jeg si at under tilsyn av Rafi Jatkins (Chuck, Shield Agents), en stor fan av bøker, kan scenen stole på som Shoran og fremfor alt hans hovedstjerne: Rosamund Pike ( Con Girl, Jack Reicher). Skuespillerinnen Moraine Tomothred, Ace Setoy vil spille hovedrollen i sentrum av det hele. Josha Stratovsky (Just Friends) som Rand, Marcus Rutherford (Bullet Proof) som Bernie, og Barney Harris (One Day in Billy Lynn’s Life) som Mad, So Robins er en klar tittel. (Power Rangers Ninja Steel) i Nine, Daniel Henny (Wolverine) Lane eller Madeleine Madden (Mystery Road) Aquinas.

Alle disse små mennene har den vanskelige oppgaven å gjenopplive en litterær begivenhet med tusenvis av fans. Vi gleder oss til å se slutten, og når vi ser traileren er det bare én ting å si: vi vil fortsatt se!