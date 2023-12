Serigne Mor Mbe-helten i Norge, Sadio Mane slår…

Mamadou Loum Ndiaye, Pape Matar Sarr, Sadio Mané… Flere senegalesiske fotballspillere markerte seg i forrige ukes oversjøiske mesterskap. I Norge lot Serigne Mor Mbe laget sitt komme tilbake til eliten. Her er vår Ukens lagOrdnet i 3-4-3.

SERIGNE MOR MBAYE som helten

Ett år etter nedrykket til norske D2 er Kristiansund Ballklubb allerede tilbake blant eliten. En nesten uventet en, spesielt siden Amund Skris menn endte på 4. plass på slutten av det ordinære mesterskapet, ble beseiret hjemme av Valerenga Football (2-0) under den første fasen av opp-/nedrykkssluttspillet. Uventet? Bortsett fra Serigne Mor Mbe og hans partnere. Den 27 år gamle Senegal-keeperen spilte en nøkkelrolle i lagets oppgang, og vant på straffer (2-2 på sammenlagt, 5-4 på bånd). Læreren fikk en fast hånd på et klart slag av Henrik Bjord på 100-tallet, deretter en vakker heading av Mohammad Ofgir på 112., som bemerkelsesverdig avviste Christian Porchrevings skudd for å la hans side vinne. Finn Eliteserien. Enorm.

KALIDOU KOULIBALY Suverene

Uke ut og uke inn er Al-Hilal-forsvareren en gjenganger i saudiarabisk fotball. Han spilte to hele kamper forrige uke. Mot iranerne fra Nasaji Mazandaran FC i Asian Champions League tirsdag (2-1 seier) var den tidligere Napoli- og Chelsea-spilleren avslappet og rolig i arbeidet. Hele kampen er synd. Så, i mesterskapet mot Al-Tai på fredag ​​(2-1), etter å ha markert seg med et skudd som var vanskelig for keeperen å stoppe, viste han at han var veldig solid i sonen sin, og vant alle kampene sine i en kamp. . Han var i en viss fare.

Moussa NIAKHATE er solid

Den 27 år gamle forsvarsspilleren var i Nottingham Forests startoppstilling for lørdagens tur til Wolverhampton under oppgjøret, som endte uavgjort (1-1). Ingen tvil om at han ville ha gjort det bedre i Wolves» trekning, men han var syndfri en god del av kampen. Han viste aggresjon i dueller, hvor han var svært vellykket. Kraftig i sine inngrep, var han effektiv i sine påminnelser.

MADOU LOUM NDIAYE er sterk

Byttet til midtstopper i flere uker av treneren i Al-Radil, er den faste midtbanespilleren utvilsomt en av de gode grunnene til de siste resultatene. Utfordre lederne. Den utlånte fra FC Porto leverte en imponerende prestasjon under lørdagens 0-0 uavgjort på Al-Ahly. Han var svært tilstedeværende og solid i dueller og verdifull i sine mange avskjæringer. Hans evne til å beholde ballen var nyttig i Al-Raeds spill.

CHEIKH NIASSE er avgjørende

En skyggefigur i Raphael Vickys oppsett på Young Boys of Bern, den 23 år gamle senegalesiske midtbanespilleren gjør jobben sin briljant uten å lage for mye støy. Verdifull i restitusjon og konstruksjon under den knappe seieren mot Stade Lausanne-Ouchy midtuke, han var intet unntak fra denne regelen mot Saint-Cal (3-0) på lørdag. Han var allestedsnærværende for å sikre lagets balanse og var skarp i sine inngrep.

PAPE MATAR SARR PRECIOUS

Etter å ha gått glipp av kampene mot Aston Villa og Manchester City og returnert til Tottenhams startellevere med start på benken mot West Ham, tok den unge midtbanespilleren sin plass under søndagens storseier mot Newcastle (4-1). Alltid sjenerøs i innsatsen og flink i bevegelsene, var han svært nær scoring i det 31. minutt. Han slet i taklinger og redder som et godt defensivt trekk rett før pause. Spurs er avgjørende i konstruksjonen og balansen i spillet.

ISMAIL JAKOBS konstant

Andre vil si at han kunne ha gjort det bedre. Det er sant fordi han har mange egenskaper. AS Monacos venstre stempel spilte likevel sin beste rolle i Adi Hutters formasjon denne lørdagen (1-2) mot Stade Rennais. Aggressiv, sjenerøs i sin innsats i pasninger og skarp i sine handlinger, plasserte han flere kryss i området, inkludert det som førte til Monegasques åpningsscore. Defensivt var han solid, med noen nyttige returer.

Presentasjon av MOUHAMED DIOP

Den tidligere innbyggeren i Dakar Sacre-Coeur får fart i nærheten av Trois og beviste det mot Amiens tidligere i uken. Noen dager senere, en avgjørende pasningsspiller under seieren mot Bordeaux, bekreftet 23-åringen mot Amiens med en vinnerprestasjon. Han scoret det første målet i ESTACs 2-0-seier. I tillegg til sin første bragd under sine nye farger, har han gjort mye arbeid på midtbanen, spesielt innen konstruksjon. Enn den «sveitsiske hærkniven» for Troyes.

Abdullah Sima fortsetter

Den 22 år gamle spissen er uunnværlig i Glasgow Rangers. Han scoret en brakk mot St Mirren forrige uke og la til to mål til i kabinettet denne sesongen. Etter Heart of Midlothian midtuke (1-0), var det Dundee FC som betalte prisen for den tidligere Slavia Praha-mannens imponerende form. Han var avgjørende først ved å tjene en straffe for laget sitt til 2-1, og så stillingen 3-1 på slutten av første periode. med er viktig Lyseblå.

MAME THIAM bestemmer

Fornuftig og rolig, kapteinen under Kayserispors to siste mesterskapskamper Anatoliske tigre Munn tok tilbake dyktigheten foran mål denne søndagen da de var vert for Bendixspor. Den tidligere Fenerbahçe-mannen kjempet i sin rolle som midtspiss og forårsaket mange problemer for opposisjonens forsvar. Bakerst festet han seg til et fint innlegg fra Aylton Boa Mort for å score i det 61. minutt, hans tiende mål for sesongen.

SADIO MANE vil slå hardt

Al-Nasr-spissen har vært avgjørende for lagets spill da de ikke klarte å avslutte en serie på ti kamper uten å score. Under fredagens storseier over Al Riyadh (4-1), nektet mål tidlig i kampen, viste den tidligere Liverpool-mannen mye besluttsomhet og raushet i venstre bane. Han leverte en rekke gode innlegg, hvorav ett var godt sparket og lot Cristiano Ronaldo åpne scoringen. Etter litt godt arbeid serverte han Talisca for Al-Nassers tredje mål. Han skapte kaos på motstridende forsvar med sine ødeleggende akselerasjoner. Fantastisk versjon av Sadio Mane.

Ukens typiske Senegal-lag

wiwsport.com