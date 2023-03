SETCa foretrekker å konsultere og slutter seg ikke til streikevarselet for detaljhandelssektoren | Belgia

«Å diskutere prosjekteringssettet for å unngå fellesutvalg som er mer gunstige for arbeidstakere vil være nødvendig i lys av dagens situasjon og samfunnsutvikling» understreker SETCa, og understreker at bevisstgjøring vil bli gjennomført 17. april, dagen da listen over krav til næringslivet vil bli presentert, at første punkt er samordning av fellesutvalg .