Seth Rollins er på frifot etter returen av CM Punk på Survivor Series 2023!

Dette overrasket fansen: CM Punk er tilbake på Survivor Series 2023. Han etterlot ingen målløs, inkludert en viss Seth Rollins.

Faktisk ble de første bildene av Seth Rollins» reaksjon på CM Punks retur etter Wargames-kampen raskt sluppet på sosiale nettverk. Vi kan se på det første bildet Rollins er ikke så glad :

Men det stopper ikke der, det blir enda mer voldelig i videoene under. Seth Rollins blir stoppet av Michael Cole, Corey Graves og WWE-staben, som gir CM Punk fingeren og ber ham «f*ck yourself». Noen mener at Seth Rollins faktisk var klar over verdens beste og at han spilte en rolle for fremtidige kamper.

Det faktum at Seth Rollins ble holdt tilbake indikerer imidlertid at dette er den sanne reaksjonen til verdensmesteren i tungvekt. Det bør også bemerkes at ingen av WWE-kameraene ser ut til å panorere mot Seth Rollins.

Hvis fansen trodde at denne reaksjonen fra Seth Rollins var ekte, skar ikke bryteren på ordene om CM Punk under et intervju i januar 2023, da Punk var borte fra AEW etter en feide bak scenen. C

En ting er sikkert: Seth Rollins er ingen sløv i CM Punks retur!

