Sett opp eksoskjelettet ditt som du setter opp en musikkstrømmetjeneste

Inspirert av nettbaserte musikkstrømmetjenester har et team av ingeniører fra University of Michigan, Google og Georgia Tech University utviklet en spesielt enkel metode for å programmere dine egne innstillinger for å spille musikk ved å bruke et eksoskjelett som hjelpemiddel.

Selvfølgelig, påpeker spesialister, det som er enkelt for den gjennomsnittlige brukeren er mer komplekst enn det ser ut til, mens maskinlæringsalgoritmer gjentatte ganger tilbyr hjelpeprofiler som kan være mer behagelige for personen som bruker et eksoskjelett.

Brukeren velger deretter en av de to foreslåtte profilene hver gang, og prediksjonssystemet foreslår en ny hjelpeprofil som etter deres mening ville vært enda bedre. Denne tilnærmingen lar brukere bestemme hjelpen som tilbys av et eksoskjelett basert på deres preferanser, alt gjennom et veldig enkelt grensesnitt, som kan implementeres på en tilkoblet klokke eller smarttelefon.

«Det ligner på nettmusikktjenesten Pandora,» sier Elliott Rouse, en av forfatterne av denne studien publisert i Vitenskapelig robotikk. «Du gir det din mening, en tommel opp eller en tommel ned, og den foreslår en radiostasjon basert på kommentarene dine. Her er ideen lik, men refererer til de hjelpeparametrene til et eksoskjelett. I begge tilfeller lager vi en modell av brukerens preferanser og bruker den til å optimalisere den enkeltes opplevelse. »

Teamet testet denne tilnærmingen med 14 deltakere, som hver hadde på seg et par eksoskeletter festet til ankelen, mens de gikk i et raskt tempo på rundt 4 km/t. Frivillige kunne bruke så mye tid de ville mellom to alternativer, selv om de var begrenset til 50 alternativer. De fleste deltakerne valgte den samme hjelpeprofilen, gjentatte ganger, da de var på sin 45. beslutning, bemerket vi.

Etter 50 runder med beslutninger begynte studieteamet å kartlegge brukere for å finne ut om den siste hjelpeprofilen virkelig var den beste, og evaluerte den mot 10 andre tilfeldige, plausible profiler. I gjennomsnitt valgte deltakerne parametrene valgt av algoritmen omtrent 9 av 10 ganger, noe som fremhever nøyaktigheten til den foreslåtte tilnærmingen.

«Ved hjelp av smarte algoritmer og et snev av kunstig intelligens, bestemmer systemene våre hva brukerne vil ha med enkle ja eller nei-spørsmål,» sa Ung Heel Lee, hovedforfatter av studien. «Jeg er glad for at denne tilnærmingen vil sikre at bærbare roboter er komfortable og enkle å bruke, og bringer oss nærmere dagen da bruken av dem vil være en integrert del av hverdagen vår.» »

Kontrollalgoritmen hjelper til med å administrere fire parametere for et eksoskjelett: størrelsen på kraften som gis for å hjelpe brukeren, forsinkelsen mellom effekttoppene og hvordan eksoskjelettet øker og reduserer assistanse på hver side av disse effekttoppene. Denne tilnærmingen er basert på hvordan leggmuskelen tilfører styrke for å bevege oss fremover med hvert trinn.

Ifølge Rousse er det få eksoskjelettbrukere som kan sette sine egne parametere.

«I de fleste tilfeller er kontrollmekanismer basert på biomekaniske eller fysiologiske resultater. Forskere justerer innstillingene på datamaskinene sine, og minimerer brukernes metabolske hastighet. For øyeblikket er dette standarden for evaluering og kontroll av eksoskeletons,” sa spesialisten.

«Jeg tror at vi i vårt felt er for mye avhengige av testing av metabolsk hastighet. Folk er faktisk veldig ufølsomme for endringer i deres egen metabolske hastighet, så vi utvikler eksoskjeletter for å oppnå noe som folk egentlig ikke kan oppfatte. »

I kontrast, skriver studieforfatterne, analyserer tilnærminger basert på brukerpreferanser ikke bare hva brukerne kan oppfatte, men lar dem også prioritere de egenskapene de anser som viktige.

