Sett under den spanske influensa ble det første synet av ‘besittelse’ gravd opp

“Jeg vil at sannheten skal fortelles.”

The Conjuring: The Devil Made Me Do It HBO Max On Theatres 4. juni 2021, Og en ny funksjonsvideo utforsker den sanne historien bak eierens besøk i dag.

“Djevelen gjorde det mot meg Erfarne virkelige liv avslører den spennende historien om terrorisme, drap og det ukjente ondskapen som sjokkerte selv de paranormale etterforskerne Ed og Lorraine Warren. En av de mest oppsiktsvekkende hendelsene fra filene deres, som begynner med en kamp for en guttesjel, tar dem deretter utover alt de har sett før, for første gang i amerikansk historie sies det at en drapsmistenkt er et spøkelse. “

Filmen sies å ha Arne Johnsons virkelige liv på 1980-tallet, og Arnies kone, Debbie Johnson, deler sin tragiske test i innslaget du ser nedenfor.

“Avisen kom, og jeg fortalte dem hva som hadde skjedd. Jeg sa til ham at han hadde gjort det, ”husket Debbie Johnson. “Disse tingene er ekte. Du kan ikke ta lett på dette. Ondt mot godt: Dette er sant. ”

Patrick Wilson Og Vera Formica Gå tilbake til stjernen som Ed og Lorraine Warren, og filmen spiller også Ruary O’Connor, Sarah Catherine Hook, Og Julian Hilliard.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It Produsert av James Vaughan og Peter Saffron Trylle Bilder av universet. Michael Chavez Regissert fra et manus David Leslie Johnson-McColdrick (The Conjuring 2, Aquaman), Story av James Vaughn & David Leslie Johnson-Mogoldrick. De utøvende produsentene er Richard Brenner, Dave Newstadter, Victoria Palmerie, Michael Clear, Judson Scott og Michael Morrissey.