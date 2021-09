Setter opp marinemotorer for å demonstrere AI -kraft via Ductboat Voyage

Bildehjelp av marine motorer Lagt ut 16. september 2021 klokken 21:39

Det eksternt bestilte andebrettet går i bane rundt Danmark i flere uker, 1000 nautiske mil, og operatørene håper å bevise at verdens vannveier er primære og klare for autonom sjøfart.

Designet og bygget av Damon Shipyard, The Nelly Fly Avgår Hamburg, Tyskland 30. september.

Boston-baserte marinemotorer robotikk, også kjent som ‘The Machine Odyssey’, representerer et landemerke for autonom transport, som lar selskapet demonstrere hvordan operatører kan integrere automatiseringsteknologi i sine fraktoperasjoner for de mange fordelene med avansert teknologi. Sikkerhet og pålitelighet Produktivitet og sprang i nye vannmuligheter.

“Vår autonome teknologi løfter mennesker fra kommandør til kommandør, med den direkte kontinuerlige kontrollinnsatsen som administreres av teknologi,” sa Michael Johnson, administrerende direktør i Marine Machinery, “akkurat som andre landbaserte næringer går igjen og skifter manuelt arbeid fra menneske til forutsigbar robot systemer. .

Johnson la til at omstrukturering av det menneskelig-teknologiske forholdet gir grunnlaget for en ny æra med maritime operasjoner og muligheten for vannbaserte næringer til å operere mer konkurransedyktig og i større harmoni med det naturlige marine miljøet.

De Nelly Fly Installert med SM300 autonomt system av marine motorer. Det omfattende sensor-til-propellsystemet benytter avansert ruteplanlegging, omstrukturering for å unngå hindringer, retningsbestemte sjøkartdata og dynamisk domenekonsept designet for å kontrollere en reise fra start til slutt. Skipet vil frakte to profesjonelle seilere og sporadiske gjestepassasjerer og invitere 14 havner underveis for å vise frem og demonstrere teknologi.

De Nelly Fly Odyssey slutter seg til et økende antall selskaper som gjennomfører testreiser for autonome systemer på handelsskip. Sør -Koreas Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries og Norges Yara planlegger å lansere på handelsskip innen 2023 og jobber aktivt med teknologien.

Autonom teknologi – inkludert autonom skipsfartsteknologi – motarbeides imidlertid av mange havnearbeidere. Den innflytelsesrike American International Longshormen Association har sagt at medlemmene vil gjøre det Fungerer ikke for automatiske skip som opererer uten personell.