Severin må betale for hele kjøkkenet før hun installerer det: Er dette lovlig?

Séverines hus er under bygging. Kjøkkenet hennes skal snart installeres, men det er et poeng i salgsbetingelsene som utfordrer henne: «Det ble skrevet at kjøkkenet skal betales for 15 dager før plassering», forklarer hun. I følge Séverine er denne praksisen helt ulovlig, og derfor bestemte jeg meg for å trykke på den oransje varsle oss-knappen.

Séverine er barnepasser for ONE, og hun bestemte seg for å bygge et tilbygg til hjemmet sitt for å skille privatliv og yrkesliv. «Vi knuste alt for å sette inn et nytt kjøkkenMen når hun mottar de generelle salgsbetingelsene på e-post, skjønner hun at hun må betale for dette kjøkkenet i sin helhet, allerede før det er montert.

Et depositum på 30 prosent er allerede betalt, men Severin forstår ikke hvorfor hun ble tvunget til å betale et så stort beløp på en gang: «Jeg finner det mer rimelig å betale en sum på kjøkkenet ved plassering, men å holde dette trygt hvis det er bekymringSeverin forklarer.Jeg forteller meg selv at hvis det er noe problem, må jeg gå tilbake til ettersalgstjenesten og jeg vil ikke legge igjen telefonsamtaler og e-poster …«Hun svir.

Under diskusjoner med sine nære konkluderte Severin med at denne praksisen var meningsløs: «Vi hadde det travelt med å raskt finne et kjøkken innenfor den fastsatte tidsrammen, så vi betalte depositumet med en gang og kranglet ikke. Hvis jeg ikke hadde hatt det så travelt, hadde jeg tenkt meg om to ganger«.

vanlig praksis

Hvis Séverine hadde blitt mindre påvirket av tiden, ville hun ha sett etter en annen kjøkkendesigner, men hun ville hatt vanskelig for å finne en: «I sektoren, som i andre, er det en praksis som foregår jevnlig«Møbler er en «eiendom» i hjemmet, forklarer Jill Dennis, president for Professional Association of Fitted Kitchen Collections (UPEC).Det er veldig vanskelig for oss, i tilfelle manglende betaling, å ta tilbake varene, fordi de er festet på veggeneDet siste er berettiget.

Men hvordan kan du sørge for at kjøkkenet ditt holder seg til det som er planlagt, når alt allerede er betalt? «Alle UPEC-medlemmer har signert et kvalitetscharter som garanterer optimal ettersalgsservice og profesjonell installasjon. Vi er her for å sørge for at alt går bra under leveringen. Ved problem tar vi kontakt med våre medlemmer for å bestille og minner dem om kvalitetscharteret de signertesier Jill Dennis.

Hvordan krever du dine rettigheter?

Test Achats ser imidlertid ikke denne praksisen i samme lys. Dets talsperson Jean-Philippe Ducarte mener at «Når du ber om full lønn, og dermed for å dekke alt arbeidet, er det litt fishy, ​​og du drar ikke under gode forhold. På et tidspunkt kan du ikke lage noe mer fristed«.

Derfor anbefaler Forbrukerforeningen:Forhandle betaling og avdrag på innkjøpsordre så ofte som mulig. Du vil sannsynligvis betale et depositum når du signerer, et depositum ved starten av virksomheten, og deretter betaler du resten enten ved to tredjedeler eller ved slutten av virksomheten.«, forklarer Jean-Philippe Ducarte. Kunden har alltid rett til å forhandle kontrakten sin, fordi»Generelt sett er det ikke noe konkret og bør pålegges alle forbrukereHan legger til.

Foreløpig er det ingen spesifikk lovbestemmelse som forbyr denne praksisen. Økonomilovloven sier imidlertid at «Tvinge forbrukeren til å oppfylle sine forpliktelser, mens selskapet ikke oppfylte sine egne forpliktelser eller unnlot å oppfylle sine egne forpliktelserDet kan betraktes som «støtende.» Bare en dommer kan avgjøre om klausulen er vilkårlig eller ikke.