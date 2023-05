Sevilla FC slutter seg til AS Roma i Europa League-finalen etter å ha slått Juventus etter ekstraomganger

Sevilla FC ble med AS Roma i Europa League-finalen i Budapest 31. mai etter å ha beseiret Juventus (2-1) etter ekstraomganger. Tidligere på kvelden kvalifiserte rumenerne seg med uavgjort mot Bayer Leverkusen.

AS Roma holdt Tyskland (0-0) og kvalifiserte seg ved å vinne den første etappen. Leverkusen forsøkte imidlertid mer enn 70 % av alt i hele møtet og klarte bare 23 skudd mot Mourinhos menn. Men etter å ha vunnet konferanseligaen i fjor, er det rumenerne som får se finalen.

I en annen kveldskamp mellom Sevilla og Juventus var første omgang søt med mange sjanser for begge sider. Men Bounou på den ene siden og Szczesny på den andre hadde gode prestasjoner.Den første kampen endte i en stor dommerkontrovers, med at dommer M. Makkelie ikke blåste straffe for Sevilla FC etter en takling av Cuadrado på Torres.

I andre periode åpnet Vilahovic scoringen med finesse etter en stor tabbe av det andalusiske forsvaret (0-1, 65.).

Men fordelen til Bianconeris varte ikke seks minutter etter åpningen da Suso, som hadde gått inn i kampen minutter tidligere, utlignet med et suverent angrep i øvre hjørne som Szczesny ikke kunne gjøre noe med.

I det siste kvarteret av kampen presset Sevilla FC på for et forsøk, men Juventus møtte en suveren Szczesny som holdt alt tilbake for å gå til ekstraomganger.

I starten av ekstraomgangene endret ikke spillets ansikt seg, og Sevillianerne ble belønnet i det 95. minutt med Lamelas heading fra Brian Gills innlegg. Etter dette målet utelot andaluserne Aguna for å vinne tid, selv om de måtte spille ti minutter mot elleve de siste ti minuttene.