SF Studios slår seg sammen med ‘Project Z’ Helmer i den spanske influensa-skrekkfilmen

S.F.

Filmen, som viser de skremmende hendelsene etter en pastors handlinger i en liten samisk landsby, ble håndtert av Reventvent International Sales og produsert av S.F. Distribuert i Norden av Studios.

Utforsking av temaene håp og tvil midt i en epidemi, åpner “Besittelse” i 1918 fordi første verdenskrig nærmer seg slutten, og den spanske influensa ødelegger befolkningen. Etter mange år som misjonær på Madagaskar, starter en pastor en menighet for familien i Norge. Ved hjelp av et lokalt gruveselskap begynner han byggingen av en kirke, men stedet blir den gamle sørsamiske gravplassen. Når det blir bestemt at restene skal fjernes, begynner ubestemt ondskap å hjemsøke bosetterne.

Filmen fremhever hvordan det norske samfunnet behandlet samer i begynnelsen av forrige århundre. En av hovedpersonene i “Possession”, en samisk kvinne som ble adoptert i ung alder, kastes nå ut på en symbolsk reise.

“Dette prosjektet ligger mitt hjerte nært og er utvilsomt det mest ambisiøse jeg noensinne har laget,” sa Tolstoj, som blant annet har nordiske hits “Another Happy Christmas” og “An Affair” og sjangeren “Project Z”, som er løper for tiden på norske teatre.

“Sørsamisk kultur blir sjelden skildret, og vi vil utforske et unaturlig aspekt av” besittelse “. Hvordan kan vi som mennesker finne vår indre flamme i møte med undertrykkelse og urettferdighet,” sa Helmer.

“Possession” har tittelen av den norske stjernen John Solid (“Curling King”) og den 10 år gamle nykommeren Eva Nerkard fra Troms. Med Darjeeling Sandwick Moe (“An Affair”), Dennis Storehoy (“Heavy Water War”), Benjamin Hellstadt (“King of the Devil’s Island”), Nina Ellen Odegord (“Tottory”), Alfred Ecker Strande (“Empty”) Ellen Dorit Peterson (“blind”). Skytingen fant sted i Roros-området i interiøret.

“‘Besittelse’ er en vanskelig glede å registrere. En tidsskrekk med vestlige elementer, om undertrykkelse av hvite urfolk,” sa Sandwick Moe, som spiller hovedpersonen i filmen. “Det er et snev av Bergman og Ibsen i den visuelle blandingen av realisme og symbolikk, dualiteten som finnes i alle karakterene, “Samtidig klarer filmen å underholde så vel som å informere.”

Filmen har vært med i hovedrollen i SF med Dolceback de siste tre årene. Viser til studioets tredje samarbeid. S.F. Yapa Holst, leder for studioets nordiske oppkjøp, sa at Dolcebagh “alltid tar publikum med på en filmtur med et ukjent mål.”

Helen Array, direktør for salg og markedsføring i Rainwent, påpekte at “det er god etterspørsel etter sjangerfilmer generelt, og vi nyter allerede stor interesse for film internasjonalt.”

“Possession” er produsert av Filmprose med støtte fra FilmWest og Norsk filminstitutt. Den blir vist på norske teatre i februar 2022.