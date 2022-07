Shadowlands sesong 4: Fateful Raids og Mythic Plus – World of Warcraft

Sesong 4 av Shadowlands bringer mange nye funksjoner til WoW. Vi ser på ankomsten av eksklusive raid, endringer i Mythic Plus og forbedrede belønninger for fangehull, raid og World Pass. Oppdag også informasjon om nye prestasjoner og spesielle krefter ved eksepsjonelle prøvelser.

Sammendrag

Shadowlands sesong 4 får premiere i Europa 3. august 2022.

Purana+ Mythic+ sesong 3 avsluttes med oppstart av vedlikehold for hver region. Når sesongen er over, vil odds og prestasjoner bli låst for å få tittelen «Heroic Cryptomancer». Med tittelen «Heroic Cryptomancer» vil sesong 3 slippes i løpet av de avsluttende ukene. Ikke bruk segmentendring før du får det.

Raid «Ahead of the Curve»-prestasjonene avsluttes 3. august med en ukentlig tilbakestilling. Flere balanseendringer for post-Encounters of Founders» Sepulcher vil finne sted i løpet av de kommende ukene.

pvp PvP sesong 3 slutter kl 22:00 før hver regions vedlikehold. Når sesongen er over, kan ikke lenger sesongbelønninger, titler og rangeringer tjenes.



2. Mytologi+

Det er mye informasjon om Shadowlands Mythic+ sesong 4. Finn sesong 4 fangehull, tyvegods, beste klasser og spesifikasjoner, lenker og belønninger på vår dedikerte side.

3. Dungeons and Raids elementnivå

Her er nivået av gjenstander du kan samle i forskjellige aktiviteter:

Fangehull Normal: Varenivå 236 Valor: Varenivå 249 Myte: Varenivå 262 (oppgraderingsnivå 1/12)

Time Walkers Quest 5 Dungeons: Varenivå 291 Raid: Varenivå 278

Fate Raids (forbruksvarer som lar deg oppgradere varene dine) Raid Finder: Varenivå 265-272 Normal: Varenivå 278-285 Valor: Varenivå 291-297 Forklaring: Varenivå 304 til 311

Verdens sjef Under styret av Castle Nathria gir Valinor, Mortanis, Oranomonos og Nurgash 285 gjenstander. Når Sanctuary of Dominion er bestemt, vil Morgeth gi 285 gjenstander. Andros vil gi 285 gjenstander når grunnleggerens grav er heldig. Verdens sjefer er sterkest når de er i sin lykkeuke.



Great Vault bør redusere varestørrelsen til over 300, kanskje 306. Mer om PvP i de kommende dagene.

4. Skjebneangrep

I sesong 4 av Shadowlands, TheDeterminant lenke Krydre Fort Nathria, Sanctuary of Dominion og Tomb of the Founders. Mens de er aktive, vil møter være mer komplekse enn vanlig, noe som resulterer i nye belønninger og forbruksvarer som lar deg øke varenivået på utstyret ditt.

4.1 Gåtefulle kartelldinarer og kjøpsangrepsvarer

I sesong 4 vil du kunne kjøpe elementer fra Castle Natrhia, Sanctum of Domination og Founders Sepulcher fra nye NPC-er ved siden av Great Vault:

Corobo : Gjenstander fra Fort Nadria

: Gjenstander fra Fort Nadria Bror : Gjenstander fra grunnleggernes grav

: Gjenstander fra grunnleggernes grav T’Soso : Betydningen av Herredømmets helligdom

Ikke alle varer (Se nyhetene), men at ett spennende kartell kan komme seg gjennom dinaren, en Ny valuta Du finner den i Fate Raids. For å få dinarer, må du fullføre tre oppdrag:

Oppdrag #1: Drep 30 Fateful Raid-sjefer.

Oppdrag #2: Drep 20 Fate Raid-sjefer.

Oppdrag #3: Drep 10 Fateful Raid-sjefer.

Vær oppmerksom på at det er restriksjoner. Dette er fordi du bare kan få ett drap per uke fra hver sjef. Å drepe en fangevokter i normal+heroic+legend teller bare som én. Du kan imidlertid også drepe ham i Raid Finder-modus, og det vil telle som et drap. Hvert oppdrag vil bli belønnet med mynt, bare du kan Får bare tre i sesongen.

Mengden solgte varer varierer fra 278 til 285 avhengig av typen gjenstander knyttet til varer i normalmodus fra Fate Raids.

For øyeblikket kan sesonggrensen på dinarer tjenes så raskt som 6 uker ved å beseire 10 episke sjefer per uke. Utviklerne kommer til å redusere antallet sjefer som kreves for hvert oppdrag, slik at spillerne vil nå det nivået i løpet av 4,5-6 uker.

Ingen eksakte detaljer ennå, men over en periode vil teamet redusere kravene drastisk til tre oppdrag. På denne måten forblir den første sesong 4-progresjonsopplevelsen den samme, men etter en stund vil du kunne teste ut en ny karakter eller venn. Det vil ligne på det vi opplevde i Creation Catalyst.

4.2 Forbedrede Lucky Raid-elementer

Du kan oppgradere varer fra eksklusive raid, inkludert de du kjøper fra leverandører.

For å oppgradere et element trenger du shards fra eksepsjonelle raid-sjefer (100%). En oppgradering koster i dag 20 stk.

5. Nye prestasjoner

Sesong 4 bringer mange nye prestasjoner. Å drepe alle sjefene hver gang er et spørsmål om:

Death of Nathriya (også tilgjengelig for heroisk og mytisk vanskelighetsgrad)

Dominant Death (også tilgjengelig i heroisk og mytisk modus)

Tomb Destruction (også tilgjengelig i heroisk og mytisk modus)

Ved å ødelegge det legendariske Nadria Fort, vil du få en teleportering til det. Ditto med Shrine of Dominion og Tomb of the Founders. Hvis du sjekker de tre testene, vil vi også legge merke til at det er metaprestasjoner:

Sjekk ut alle 3 raidene i normal modus med Fateful Link: Mount Jigglesworth Sr.

Sjekk ut 3 raid på heroisk vanskelighetsgrad via Fedaful-lenken: Title Hero of Lethality.

Sjekk 3 raid i mytisk modus med skjebnesvanger lenke: teleporter tre trollformler mot inngangen til raidene.

6. Konjunksjonseffekter

Her er Eksepsjonelle koblingseffekter Patch 9.2.5-data inneholder dem.

Lucky Power: Confused Essence

Motstanderen øker i kraft og utstråler en kaotisk essens under kampen.

Tilkaller en kaotisk essens som skaper kaos, og gir 799 kosmisk skade til spillere som blir truffet.

Ved kontakt blir essensen fiendtlig og skaper i stedet kontinuerlig kaotiske mods. Disse gir 3 kosmiske skader til målspillere hver 0.5s i 3s. Når de blir beseiret, deles hver i flere moduser.

Etter 15 sekunder forsvinner Chaotic Essence, og gir spillerne 2 % skade, 2 % helbredelse og 2 % absorpsjonseffekt i 25 sekunder. Denne effekten stabler for hver kaotisk splint fjernet.

The Power of Fortune: The Spark of Creation

Motstanderen er bemyndiget og kaster en gnist av skapelse under kamp.

Lader en spiller og deler ut 3 kosmisk skade hvert 1 sek i 30 sek. Denne effekten er kumulativ.

Når den fjernes, slipper ladningen Sparks of Creation til nærliggende steder. Øker tiden med 15 % i 20 sekunder, øker kaste- og angrepshastigheten, øker nedkjøling, bremser iterasjoner og øker bevegelseshastigheten med 45 %. Denne effekten lag.

Hvis det ikke er noen spiller å booste, eksploderer gnisten og gir 10 kosmisk skade hvert 2. sekund i 20 sek. Denne effekten er kumulativ.

Lucky Power: Prototype Ban

Forbedrer caster-karakteren og gir 1 kosmisk skade til spillere hvert 3. sekund.

Når den fjernes, fungerer denne barrieren som en angripbar fiende og deler et skjold med andre fiendtlige karakterer som varer i 15 sekunder og absorberer 400 skader. En andre enhet dukker opp, som kan kureres for å minimere delt absorpsjon.

Når den er utløpt, eksploderer barrieren, og gir 50 kosmisk skade til alle spillere, deretter ytterligere 5 hvert 1. sekund i 8 sekunder.

Hvis denne effekten avbrytes, får motstandere kosmisk skade som tilsvarer hele mengden skade som er absorbert, og spillere får 25 % skade, 25 % healing og 25 % healing.

Lucky Power: Regenerativ sender

Motstanderen finner styrken sin og sender ut en sender for gjenoppbygging under kampen.