Shadowlands sesong 4 utgivelsesdato, når kommer WoW-oppdateringen ut? – Breakflip

Shadowlands Patch 9.2.5 kommer onsdag 1. juni 2022! Angående WoW sesong 4 utvidelse, litt mer tålmodighet!

world of warcraft skyggeland er den åttende utvidelsen av den berømte Blizzard MMO. postet på 23. november 2020Shadowlands, utvidelsen er pepret med patcher der spillere møter nye utfordringer og fortsetter historien om Azeroths helter.

1. juni 2022 kommer Shadowlands patch 9.2.5 i WoW og spillere vil kunne prøve nytt innhold. De store kunngjøringene om den nye sesongen av MM+, Raid og PvP vil imidlertid ikke bli lagt til spillet når oppdateringen slippes. Men når kommer World of Warcraft Shadowlands sesong 4?

Hva er utgivelsesdatoen for Shadowlands sesong 4?

World of Warcraft Shadowlands-oppdatering 9.2.5 vil treffe de offisielle serverne 1. juni 2022, og du vil få sjansen til å prøve ut mange funksjoner, inkludert fraksjonsspill i spillet. årstid 4 WoW Shadowlands vil ikke være tilgjengelig så snart patch 9.2.5 er utgitt, vi må vente sommeren 2022 ! Blizzard har ikke annonsert en spesifikk utgivelsesdato. De annonserte nettopp at sesong 4 kommer denne sommeren 2022.



Shadowlands sesong 4-kunngjøring

I mellomtiden, med utgivelsen av patch 9.2.5, kan du glede deg over nye oppdrag for blodalver og mørke jerndverger, en ny PvP-arena, men fremfor alt mellom fraksjoner. For å finne alle de siste World of Warcraft-nyhetene, kan du regelmessig sjekke nyhetsdelen av den offisielle siden (font).

