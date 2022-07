Shaim og Lucy Lucas øker temperaturen på Instagram med bildene deres i badetøy (bilder)

I april i fjor annonserte vi sangeren Skam deg og skuespillerinne Lucia Lucas («Clem») er i ferd med å begynne å filme en ny serie kalt «Cannes Confidential». I denne seks-episoders detektivsåpeoperaen, inspirert av «Friendly Yours», spiller Lucy Lucas en politiløytnant fra Cannes. Han er ledsaget av Shimm, hans politikollega på skjermen. Foreløpig er ingen kringkaster annonsert for serien. Men vi kan forestille oss det i TF1. Shaim debuterte som skuespiller i «Profiling» og Lucy Lucas spilte hovedrollen i «Clem»… «Cannes Confidential» finner du på strømmesiden. Faktisk har serien blitt skutt helt på engelsk! Shaim og Lucy Lucas skal dubbe på fransk.







Uansett er de to skuespillerinnene midt i innspillingen av såpeoperaen på Côte d’Azur. Men mellom de to takene, som de beviste for oss på Instagram, nøler de ikke med å ha det hyggelig og ta noen dager fri i Italia. Denne fredagen delte Lucy Lucas en serie på tre bilder der vi ser henne i selskap med sin nye bestevenninne, «på en himmelsk italiensk strand». «Å svømme og slappe av med min kjære Tamara aka Shyam (…) etter en stor uke med skyting, vi fortjente det,» kommenterer den 36 år gamle skuespillerinnen. I denne utgivelsen ser vi to unge kvinner i badedrakter som bader på en strand som ser ut som paradis.

Disse muy caliente-bildene tiltrekker seg åpenbart fans av de to stjernene, men også deres berømte venner. Skuespillerinnene Hélène de Fougerolles, Sara Mortensen og Carole Richert, samt skuespilleren i «Clem» Loup-Denis Elion, nølte ikke med å slippe små emojier i form av hjerter eller flammer i kommentarfeltet.