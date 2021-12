Shakira sender en uventet melding til prinsesse Charlotte

Populært ordtak sier at musikk myker opp vaner. Dette ordtaket har aldri vært mer sant enn det var under fengslingen, og selv den britiske kongefamilien er intet unntak. I podcasten «Time to Walk» som ble lansert på Apple Fitness +, mente prins William at han og hans lille stamme hadde en nøkkelrolle å spille.

— Hun blir helt gal. “Det er ingenting bedre enn å høre på AC/DC og hans hit “Thunderstroke” mandag morgen og prøve å ta en dusj igjen.”, avslørte han. “Det vekker deg helt, det er starten på uken i godt humør, og du føler at du kan ta alt og hvem som helst.”, la han til og kastet sløret over vippen inni seg. Han er ikke den eneste Cambridge som ikke kan klare seg uten musikk. Prinsesse Charlotte, 6, vil sverge på Shakira og vinneren hennes «Waka Waka». “Spesielt Charlotte løper rundt på kjøkkenet i kostymet og ballettsakene sine. Hun er helt gal å se Louise prøve å gjøre det samme. Det er et lykkelig øyeblikk å nyte barna som danser, er gale og synger.”, Han skled. Ikke en eneste melding har falt på ørene siden den colombianske sangeren reagerte raskt. “Jeg er så glad for at du liker musikken min prinsesse Charlotte”, skrev Gerard Piques kone på Twitter. Datteren til Kate og William fikk julegaven for en time siden.