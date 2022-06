Shakira vil være rikere enn Gerard Pique: her er en mulig titt på splittelsen deres

Shakira og Gerard Pique, det er over. Etter kunngjøringen flommet ryktene om FC Barcelona-spillerens svik media over hele verden.

Gerard Pique skal ha jukset en colombiansk sanger sammen med moren til en av Barcelona-lagkameratene hans, Pablo Cavi. Selv Shakira personlig ville ha overrasket dem.

Ifølge Roberto Garcia, ekskjæresten til en av sangerens søstre, er sannheten en helt annen. Ifølge ham er opprinnelsen til bruddet deres faktisk knyttet til økonomisk uenighet.

«Etter det en veldig nær person fortalte meg, var det et økonomisk problem mellom de to. Det sies at Gerard Shakira ble spurt om penger for investeringen og sangerens familie nektet å gi det. De ønsket ikke å blande blandingen deres. Penger og de styrer 50% av familieøkonomien.»Det sa han i et intervju med det spanske mediet ESdiaro.

Mot Gérard Piqué 80 millioner avslører han at sangeren vil stå i spissen for 300 millioner euro formue. Roberto Garcias uttrykk stopper ikke der. «Shakira fokuserte på Gerrard Big fordi hun ville at han skulle være faren til barna hennes. Hun visste godt at hun aldri ville gifte seg med ham.»Han begynte.