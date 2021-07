Shamrock samler inn nesten 200 millioner dollar i kapital for å skaffe IP til underholdning

Investeringsselskapet Shamrock Capital har offisielt stengt sitt Credit Opportunity Fund I, et fond på 196 millioner dollar med fokus på utvikling av kredittstrukturer for eiere av fritidsaktiviteter.

Los Angeles-baserte Shamrock Capital – trakk Taylor Swift-listen for $ 300 millioner i november 2020 – ga ut sin nye IP-sentriske finansdefinisjon En offentlig utgivelse I dag. Selskapet ønsker å skaffe rundt 200 millioner dollar for å skaffe seg IP i “film, TV, musikk, spill, sportsmediarettigheter og andre innholdssektorer,” selv om dokumentet ikke angir et investeringsmål.

I tillegg til å kjøpe Taylor Swifts mest populære liste, kjøpte Shamrock, en tidligere portalspiller og RPMedia-supporter, også utgivelses-IP-en til Stargate, et lag- og produksjonsteam med Norges Dor Hermanson og Michael Erickson i 2018. .

“En mangfoldig blanding av ledende pensjonsfond, stiftelser og finansinstitusjoner” møtte Shamrocks siste finansieringskapital, grunnlagt i 1978 som “avdøde Roy E. Disneys familieinvesteringsselskap”, men ble senere “et institusjonelt støttet selskap”, som for tiden er under ledelse på omtrent 8 3.8. Det er eiendeler verdt milliarder.

Shamrock Capital har kunngjort markedsføring og ansettelse av Aaron Wisenfeld, som har blitt visepresident, for å “utvide selskapets investeringsstrategier på innholdet.”

Tidligere Imperial Capital-partner Curry begynte i Shamrock i 2016, mens tidligere Deutsche Banks topp Wisenfeld ble en del av Shamrocks ledelsesliste i april 2021, etter et nesten et halvt tiårs opphold i UDA.

Shamrocks nesten 200 millioner dollar i underholdningsunderholdning (og spesielt musikk) markerer det siste i en lang rekke for å beskytte IP, med UK-baserte sanginvesteringsfond Hypnosis som skaffer seg ytterligere 215 millioner dollar denne uken for å få flere sanglister. Round Hill Music, på sin side, samlet inn nesten 300 millioner dollar i november 2020 og har produsert flere høyprofilerte skuespill innen 2021.

Spesielt Purpose Acquisition Companies (SPACs) fortsetter å kapitalisere på det enorme musikkområdet, da William Ackmans Pershing Square Dontine Holdings (PSTH) SPAC i forrige måned kjøpte en eierandel på 10 prosent i Universal Music Group, et begrenset antall aksjer i Universal Music Group – med Akman.

I tillegg forbereder både Reservoir og Angami seg på å komme inn på aksjemarkedet etter fusjonen med SPAC, og Liberty Media, som eier 32 prosent av Live Nation og 77,3 prosent av SiriusXM – har foreløpig ikke gitt ut sine eksakte planer for SPAC, som ble dannet i januar 2021.