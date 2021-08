Shane Duffy leder Brighton til Watford og andreplass | Premier League

Graham Potter støttet Shane Duffy for å ha en langsiktig fremtid i Brighton. Watford.

29-åringen var ute av nød forrige sesong og led en tung gjeldsbyrde hos Celtic, og farens død var blant de mange utenomjordiske tragediene.

Men Ben Whites Arsenal -bryter på 50 meter åpnet et rom, og Duffy benyttet muligheten til å gå tilbake til den vanlige kontroversen.

På spørsmål om Duffy kunne gjøre en langsiktig plass på Brighton -rankingen, svarte Potter: “Ja, jeg synes han har gjort det bra på trening før sesongen. Han har vært en del av et lag som har vokst fra et sted siden han kom hit. Der er liten klarhet om hva som kan bidra til laget. Han er vår spiller, vi forstår hans kvaliteter. Han bringer mye til spillet, han er veldig viktig for oss.

Duffys knusende heading fra hjørnet av Pascal Cross og Neil Mbayes elegante avslutning ved hjelp av Yves Bisoma muliggjorde en befinnerende seier for Brighton og vant to av de to.

Duffy, forsvareren for Republikken Irland, ser ut til å være klar til å legge sine tidligere forsøk bak seg, og Potter er glad for den emosjonelle ettermiddagen.

“Jeg er så spent på Shane, han hadde et veldig vanskelig år på og utenfor banen,” sa Potter. – Men han har lært mye av den erfaringen, og han har kommet tilbake til klubben på en god måte.

“Han vil alltid være den alle vil ha her, og det vil aldri forandre seg. Men han har hatt tid til å vurdere seg selv, livet sitt og alt som hører med.

“Siden han kom tilbake med oss, har han vært fantastisk. Hvis du behandler deg selv godt og gir deg en sjanse hver dag, gir du deg selv en sjanse til å spille bra.

“Han gjorde det, og det betalte ham virkelig. Alle her elsker ham, og jeg og personalet har alltid elsket ham, og vi er fornøyd med det som skjer nå.

“Han hadde et veldig vanskelig år, han mistet plutselig sin far, og det var helt klart noe veldig vanskelig å håndtere.

“Da måtte han forholde seg til å låse seg inne i en merkelig by, det gikk ikke rett på banen, det skuffet ham og Celtic. Noen ganger reflekterer du over hvilke endringer du kan gjøre. Han har gjort det. Vi vil alle at Shane skal være glad når han er glad, Han er fantastisk.

Maube var ute ved pause på grunn av et skulderproblem, men Potter var optimistisk at 25-åringen ikke ville være ute lenge: “Det er for tidlig å si, men vi håper det ikke er så ille. Denne gangen gjør det vondt for ham mye.

“Det vil ta oss litt tid, 24 til 48 timer, å se hvor ille det er, men vi håper det kan være dager i stedet for uker.

Gisco Munos understreket at det ikke var noe svar fra Watford på Brightons optimistiske taktiske og tekniske visning, men at det ikke var noen stor grunn til bekymring.

“Jeg var skuffet i første omgang og synes vi ikke ga den riktige prestasjonen vår,” sa manageren. – Men jeg liker å tenke på de positive tingene, reaksjonene til spillerne i andre omgang.

“Vi må lære om dette raskt Premier League. Vi hadde en sjanse i andre omgang. Vi spilte på deres banehalvdel, og slik er det alltid. Jeg var skuffet over første omgang … fordi vi hadde mindre problemer med forskjellige ting. Men det viktigste er reaksjonen i andre omgang. ”