Shane McMahons reaksjon på at sønnen hans vant WWE-mesterskapet

Under WWE Fastlane 2023 fikk Shane McMahons sønn sjansen til å bli med hele sitt amerikanske fotballag på college. Men det var ikke alt da han ble presentert med et personlig WWE-mesterskap for WWE-universet.

Denne uken ga Indiana Football-teamet ut en video av Declan James McMahon som diskuterer forholdet hans til WWE og Shane McMahons reaksjon på ideen om et WWE-mesterskap:

«En gruppe mennesker, inkludert Noah, og jeg snakker mye om WWE. Vi trodde det ville være veldig kult å ta med et belte til laget. Så etter at vi fikk grønt lys fra kapteinene, sa vi, ja, la oss faktisk bygge denne ideen. Faren min trodde umiddelbart at jeg var gal. Faren min sa alltid at når du er en mester, betyr det noe. Å ha dette beltet og ha denne betydningen på benken, skaper mye energi og gir momentum til laget.

Vi ønsket å få ut den første versjonen av tittelen så snart som mulig, så vi gjorde en to-siders versjon. Og så for det andre beltet som vi skulle slippe, tok det litt tid. Til å begynne med var det veldig stressende fordi du er som, wow, mange mennesker kommer til å se dette. Og det er ikke som ikke-returbeltet som alle ser på TV. Det er virkelig unikt. «Det er ingenting annet i verden,» sa han.

Shane McMahons sønn delte tidligere en WrestleMania-oppføring med faren sin da han var yngre. I dag fortsetter han studiene og er en amerikansk fotballspiller ved Indiana City University, USA. Basert på hans kroppsbygning, vil McMahon være et emne å se på når essensen er synlig. Han ville ikke være den første som byttet fra amerikansk fotball til bryting.

Da og nå pic.twitter.com/KQVGOyS7hH — Declan James McMahon (@ODmcmahon) 16. oktober 2023

