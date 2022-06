Sharon Stones blendende oppførsel ukrainske veldedighetsarrangement: «Jeg har aldri sett dette»

En sti til Cannes med to ansikter. Sexy på den røde løperen, Sharon Stone avslørte et helt annet ansikt under arrangementet på sidelinjen av den berømte festivalen. 22. mai ble stjernen Grunnleggende intuisjon The Better World Fund byr på JW Marriott Hotel i Cannes til fordel for Ukraina. Problemet? Den 64 år gamle skuespillerinnen, som er oppført som ambassadør, har blitt knyttet til en kjede av kriminelle handlinger. Jeg har ikke noe imot å snakke om Palm Award noen dager senere.

«Jeg sier adjø» «Når han ikke er på listen, har han auksjonert bort sine to personlige eiendeler, en veske og en kortveske.» Sa en gjest god morgen. Sharon Stone skal ha brukt budgiverens hammer, noe som er strengt forbudt. Ved å komme for sent ville han ha redusert oppmøtet til tross for en saftig ladning på யூ 25 000. «Hun sa ganske enkelt, «Støyende, du hørte ikke på meg, jeg drar» «, Vi leser i den franske avisen. «Det er utenkelig, jeg har aldri sett det i mitt liv.» En arrangør gled i sjokk etter at showet ble fullstendig avlyst. Sharon Stone, kommer snart Personen er ikke-grata ?