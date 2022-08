«Shattered» etter en feiloperasjon, gjør modellen Linda Evangelista comeback for magasinforsiden (bildet)

Hun er utvilsomt et av catwalk-ikonene på 1990-tallet. Linda Evangelista, sexsymbolet til en hel generasjon. Supermodellen var fortsatt i god form for noen år siden. Men i 2016 led kanadieren av gips av en fullstendig mislykket operasjon, som, med hans ord, «vansiret». Så bestemmer hun seg for å leve i skyggene, usynlig.







Etter det gikk seks år og Linda turte aldri å stå på forsiden av et magasin igjen… før i dag. Faktisk markerer modellen hennes store comeback på forsiden av britiske Vogue. Hvis septemberutgaven kommer ut om noen dager, er sniktittene nettopp sluppet. Lækker munn, gjennomtrengende blått blikk: Linda Evangelista gjenvinner selvtilliten i dette stilige coveret …

Han ønsker å være ekstremt gjennomsiktig om forholdene for denne fotograferingen, og innrømmer at ansiktet, kjevelinjen og halsen ikke er slik de ser ut i det virkelige liv. Funksjonene hans er tegnet ved hjelp av selvklebende tape og gummibånd. «Jeg prøver å elske meg selv som jeg er, men for fotografier tror jeg at vi er her for å skape fantasi. Vi skaper drømmer. Jeg håper å få lov.»

Stjernen sa ikke at hun var mentalt «kurert». Hun nekter fortsatt å se seg i speilet og lar ingen ta på kroppen hennes. Det skal sies at Linda fortsatt lider av paradoksal fetthyperplasi, en sjelden bivirkning etter operasjon for å ødelegge fettceller med kulde. «I stedet for å ødelegge dem, vokste det opp fettcellene mine, noe som vansiret meg for alltid. Til tross for alt prøver modellen å elske seg selv som hun er. Og litt etter litt vendte hun tilbake til fotoshoots. For eksempel, forrige måned, poserte hun for merket Fendi. Hennes første etter hennes komplikasjoner Skyting.