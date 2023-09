Shawn Michaels hadde planer for Mustafa Ali i NXT frem til 2024

Mustafa Ali ble sparket fra WWE under forrige ukes bølge av permitteringer. Faithfull kunne nå ut til flere ansatte for å få deres reaksjon på avgangen. så, Mange er triste over Mustafa Alis sparken. Bryteren ble flyttet til NXT hvor han fikk mer eksponering.

Interne kilder informerer Frustrert over mangelen på kommunikasjon mellom WWE og NXT, er denne skuffelsen hovedsakelig knyttet til det faktum at det er en betydelig innsats for å konsolidere kjente navn i NXT. I tillegg til å miste Mustafa Ali og Dana Brooke, måtte den planlagte kampen mellom Ali og Dominic Mysterio avlyses. Kommuniser, sier folk For to dager siden var det ingen indikasjoner på at Mustafa Ali ville få sparken.

Mustafa Ali ba om å forlate WWE, men Faithfull husket at han kom med denne forespørselen for to år siden. På sin side sa Shawn Michaels under pressekonferansen at han endret planene for Mustafa Alis avreiseshow, at han beundrer Mustafa Ali og likte å jobbe med ham. Faithful avslører det Shawn Michaels har planer for Mustafa Ali frem til mars 2024.

På spørsmål om andre fyringer som har påvirket NXTs planer, sa Fightful: Shawn Michaels svarer Dana Brooke. Bryteren hadde ved flere anledninger gjort det klart at han ønsket å bryte oftere. Feiden hevder at NXT er glad for å ha henne og at hun er elsket av medlemmer av vaktlisten.

Bildekreditt: WWE