Shebali Shaws ‘Some Day’ vil nå bli vist på en Bollywood -festival i Norge

Nok en fjær i hatten på Shebali Shaw, regidebuten ‘Someday’ som skal vises i Bollywood i Norge

Det ser ut til at Shefali Shaws filmfestival er i gang en dag Det er mer.



Etter å ha blitt vist på Indian Film Festival Stuttgart, vil kortfilmen med epidemitema nå bli vist på Bollywood-festivalen i Norge.



Shah, som gikk i bevegelse gjennom prosjektet, kunngjorde nyheten lørdag.



Tidligere, en dag Utvalgt til den internasjonale kortfilm- og videokonkurransen på den 51. årlige amerikanske filmfestivalen i USA.



‘Talaivi’, ‘Sehre’ og ‘Toofan’ vil også bli vist på festivalen.

Ta til Instagram -håndtaket, The Delhi kriminalitet Skuespilleren delte denne nyheten med sine fans.



Da han la ut bildet av plakaten til kortfilmen, sa han: “Jeg er glad for å kunngjøre kortfilmen jeg skrev og regisserte, en dag Vises på den norske Bollywood -festivalen!



De Festival, Lansert 10. september, vil inneholde noen av de beste Bollywood -bestrebelsene som dette Thalaivii, Sehre, Og Toofan.



Shah tok bildet innen to dager etter å ha blitt låst inne

I kortfilm- og dokumentarseksjonen viste den norske filmen Gala Isha Deol også produksjonsdebut av Dakhtani Ek Dua.



Kommer en dagDa låsen ble fjernet, fortalte Shaw tidligere til en gruppe på fem personer hjemme hos ham at han “pakket raskt på to dager og to dager.”



Denne innsatsen hjalp henne med å oppfylle drømmen om å bli regissør.



“En dag” fokuserte på avstanden mellom mennesker under lockouten

Ved å trekke konseptet fra virkeligheten, var Shaw grunnlaget en dag Avstanden (fysisk og følelsesmessig) mellom mennesker på grunn av infeksjon.



“En av de tingene som plaget meg mest under lockouten var distansen som drepte deg hvis du ikke var syk,” sa 49-åringen tidligere.



Det står “To kvinner, forent av et navleflagg, atskilt med en dør.”



Skuespiller Shaw er for tiden opptatt med flere prosjekter

Da han sendte filmen til prestisjetunge filmfestivaler, The Ajib Dastans Stjernen sa at det var en bevisst beslutning å ønske å se “hvor jeg står som nykommerregissør”.



Deretter en dagShaw regissert Gratulerer med dagen MammijiDet ble skrevet av henne.



Som skuespillerinne har hun mange kommende prosjekter-Kjære, Kriminalitet i Delhi2, Jalsa, Og Dr. G..