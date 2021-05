Sheffield United og Skottlands angriper Oli McBurney er arrestert etter å ha blitt filmet og angrep noen på gaten, svarer Jack Graylish på video.

Oli McBurney er arrestert etter utgivelsen av en video som viser en Sheffield United og Skottlands angriper slåss med et publikum.

Videoen på 25 sekunder – bredt distribuert online i løpet av helgen – dokumenterte Blades-spissen under en gatedebatt i Norseboro, North Yorkshire.

I videoen ble McBurney skutt mot en mann som banket telefonen til bakken og stemplet på den.

McBurney ble kontaktet av noen som filmet ham på gaten

En krangel fulgte da McBurney angivelig stemplet på en manns telefon

McBurney, 24, blir avhørt av North Yorkshire Police.

En talsmann i North Yorkshire Police sa: “En 24 år gammel mann er arrestert i forbindelse med en hendelse der en annen person ble overfalt.

Det 21 år gamle offeret pådro seg en ansiktsskade under hendelsen, som fant sted lørdag 8. mai rett før klokken 20.30 på High Street i Norfolk.

Den arresterte 24-åringen sitter i varetekt for øyeblikket.

“Alle som var vitne til hendelsen blir bedt om å kontakte politiet.”

En uttalelse fra Sheffield United lyder: “Sheffield United-tjenestemenn er klar over videoen som blir sirkulert på sosiale medier og etterforsker for tiden.”

Advarsel: Videoen nedenfor har eksplisitt språk

Getty McBurney har bare scoret ett mål denne sesongen

Aston Villa-kaptein Jack Graylish har uttalt seg om videoen på Twitter, forsvarte McBerney og kritiserte offeret som angivelig provoserte angriperen.

Grilish skrev: ”I dag gjør noen mennesker dette, og de synes det er galt å misbruke fotballspillere med familie og venner. Fotballspillere er også mennesker. ”

I 2019 scoret McBurney syv mål på 65 opptredener i Sheffield United fra Swansea i 20 millioner meter.

Imidlertid har han tidligere vært i trøbbel fra banen.

Tidlig i 2020 mottok McBurney en advarsel fra FA for sin oppførsel i Swansea vs Cardiff-spillet. Da han satt blant fansen Og gjør uanstendige gester på nivåene av South Wales derby.

Han ble ilagt en bot på £ 30 000 for å ha kjørt under påvirkning av alkohol i oktober 2019 av Leeds JPs i juli i fjor.

Scotland International, for øyeblikket sideledd med et brukket bein, har kjempet for form denne sesongen.

Etter et to års opphold i Premier League, fant han nettet bare en gang i 25 opptredener etter å ha blitt slått ut av Platts Championship.

McBurney er en mistenkt personskade for Skottlands Euro 2020-kampanje, med manager Steve Clark som skal utpeke troppen sin neste måned.