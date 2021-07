Shell Canada foreslår storstilt CCS-anlegg i Alberta

Shell har kunngjort et forslag om å bygge et storstilt karbonfangst- og lagringsprosjekt (CCS) i Scotford-komplekset nær Edmonton, Canada. Dette ville være et viktig skritt i å transformere Scotford til en av Shells fem energi- og kjemiske parker over hele verden, og gi kunder med lavere karbondrivstoff og produkter i fremtiden, for eksempel hydrogen.

Det foreslåtte Polaris CCS-prosjektet, det største i en rekke muligheter med lite karbon som Shell utforsker i Scotford, vil fange karbondioksid (CO to ) fra det Shell-eide Scotford Refinery and Chemicals Plant. Den innledende fasen forventes å starte i midten av tiåret, med forbehold om en endelig investeringsbeslutning fra Shell planlagt til 2023. Polaris vil ha en lagringskapasitet på rundt 300 millioner tonn CO to i løpet av prosjektets levetid.

“Shell gjør dristige grep for å avkarbonisere vår virksomhet og industrien generelt, og Polaris CCS-prosjektet er det siste eksemplet,” sa Susannah Pierce, president og landsdirektør i Shell Canada. “Våre planer for Scotford er i tråd med Shells mål om å bli en netto utslippsfri energivirksomhet innen 2050, i tråd med samfunnet. Vi lager et nettsted i verdensklasse som vil gi kundene drivstoff, produkter og CO med lavere karbon. to Oppbevaring. Polaris vil også gi et betydelig bidrag til Shells mål om å ha tilgang til ytterligere 25 millioner tpa CCS-kapasitet innen 2035 ”.

Polaris CCS-prosjektet følger suksessen til Quest CCS-anlegget i Scotford, som trygt har fanget og lagret mer enn seks millioner tonn CO to i sine seks års drift. Nylig har Shell også tatt en endelig investeringsbeslutning i Northern Lights CCS-prosjektet i Norge og er en del av Porthos CCS-prosjektet i Nederland.

“Regjeringen vår er forpliktet til å utvikle karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) for å bidra til å redusere utslipp og dra nytte av nye økonomiske muligheter,” sa Sonya Savage, Alberta energiminister. “Prosjekter som Shells Polaris CCS viser at Alberta er åpen for virksomhet og at olje- og gassindustrien ser ut til å være en global aktør i en fremtid med lite karbon.”

Den innledende fasen av Polaris CCS-prosjektet ville fange og lagre omtrent 750 000 tpa CO to fra Scotford Refinery and Chemical Plant. Det ville redusere Shells direkte og indirekte utslipp (omfang 1 og 2) med opptil 40% fra raffineriet og opptil 30% fra kjemikaliefabrikken. Det ville også skape opptil 2000 arbeidsplasser.

Den andre fasen av Polaris CCS-prosjektet innebærer etablering av en CO to lagring i Alberta, ytterligere avkarbonisering av Shells anlegg og lagring av utslipp på vegne av tredjepartsindustrikilder som en pålitelig og pålitelig CO to lagringsoperatør. Fullt konstruert, og betinget av anskaffelse av poreromskontrakter fra provinsen Alberta, kan Polaris fungere som CO to lagringssenter for mer enn 10 millioner tpa CO to .

Når den var ferdig bygget, ville Polaris hjelpe Edmonton-regionen til å bli Canadas første hydrogenknutepunkt. I den tidlige fasen av Polaris, CO to fanget fra raffineriets hydrogenanlegg ville produsere blå hydrogen for bruk i raffineringsprosessen, med potensial for storskala blå hydrogenproduksjon i fremtidige faser. Shell undersøker også utviklingen av ytterligere volumer av blått og grønt hydrogen i Scotford som drar nytte av Albertas overflod av naturgass og tilgjengeligheten av fornybare energikilder.

Transformasjonen av Scotford til en energi- og kjemikaliepark for Shell bygger på stedets ledende posisjoner innen energieffektivitet og CCS, mens den inkluderer fornybare energikilder og bioinnganger. CCS og fornybar energi vil gjøre det mulig for Scotford å behandle nye råmaterialer som biooljer eller brukte oljer for å redusere CO2-utslippet i produksjonen av dagens drivstoff betydelig. Scotfords overgang til et fullt integrert kjemikalie- og energipark forventes å skje i dette tiåret.