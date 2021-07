Shell og Scottish Power legger fram planer for flytende havvindparker Energiindustri

Royal Dutch Shell har gått sammen med Scottish Power for å bygge verdens første storskala flytende havvindpark i det nordøstlige Skottland.

Energiselskaper har levert flere planer for store flytende havvindparker til Crown Estate Scotland som en del av eiendomsforvalterens nylige leierunde for tilgang til stranden.

Flytende turbiner uten faste undergrunnsfundamenter er en relativt ny teknologi som vil spille en nøkkelrolle i regjeringens plan om å oppnå en havvindvind fordi de kan bygges i de dypeste vannområdene der tradisjonelle sjøvannsvindparker ikke er mulig.

Den nye satsingen forventes å skape en oversikt over Scottish Power som en av Storbritannias største sjøvannsutviklere og Shells tiår med erfaring i det fiendtlige vannet i Nordsjøen.

Keith Anderson, administrerende direktør i Scottish Power, sa at initiativet ville samle Scottish Power og Shells “felles kunnskap, erfaring og ekspertise” for å skape en “ny grønn virksomhet med stort potensial for å eksportere våre ferdigheter og erfaring globalt.”

David Punch, Shells britiske president, sa at auksjonen skulle lykkes, ville selskapene være “fullt forpliktet” til å utvikle forsyningskjeder og ekspertise med skotske samfunn og virksomheter “som kan gjøre Skottland til verdensledende i den flytende vinden”.

Shell, en nykommer i den maritime vindindustrien, startet partnerskap i vindparker utenfor den nederlandske kysten og har planer om en stor havvindmøllepark utenfor den amerikanske kysten i samarbeid med det franske energiselskapet EDF.

Som en del av planene om å gå vekk fra fossilt brensel og gå mot ren elektrisitet og grønt hydrogen, har Shell sluttet seg til oljeselskapene i et “grønt rush” til sjøluftindustrien.

PP har vunnet retten til å bygge to store vindparker utenfor kysten av Wales, og det norske statlige oljeselskapet bygger verdens største havvindmøllepark i Dogger Bank i samarbeid med SSE.

Skottlands kommende leierunde for sjøluftrettigheter er den første av mer enn et tiår, og inkluderer flytende vindmøller for første gang.

Crown Estate Scotland forventes å kunngjøre resultatene av denne runden av Scott Wind Leasing tidlig i 2022.