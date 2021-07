Shell øker utbyttet og lanserer tilbakekjøp etter hvert som fortjenesten stiger

Overskuddet stiger til 5,5 milliarder dollar, det høyeste siden slutten av 2018

Shell øker resultatet med 38%

Lanserer 2 milliarder dollar for å kjøpe tilbake aksjer

LONDON (Reuters) – Royal Dutch Shell økte utbyttet og lanserte et tilbakekjøpsprogram på 2 milliarder dollar torsdag etter at en kraftig økning i olje- og gassprisene førte andre kvartals inntjening til sitt høyeste på mer enn to år. .

Etter hvert som inntjeningen i hele bransjen kom seg etter fjorårets pandemisk induserte kollaps i energibehovet, kunngjorde også kolleger TotalEnergies (TTEF.PA) og Norges Equinor (EQNR.OL) et tilbakekjøp av aksjer. Les mer

London-handlede Shell-aksjer steg mer enn 3,5% innen 0850 GMT, noe som gikk bedre enn sine jevnaldrende BP (BPL) og TotalEnergies.

“Vi øker utbytteutbetalingen i dag, øker utbytteutbetalingen og starter tilbakekjøp av aksjer, mens vi fortsetter å investere for energiens fremtid,” sa Shell -sjef Ben van Beurden i en uttalelse.

Justert inntjening økte til 5,53 milliarder dollar, det høyeste siden fjerde kvartal 2018, og slo den gjennomsnittlige analytikerprognosen gitt av selskapet for et overskudd på 5,07 milliarder dollar.

Det kan sammenlignes med et overskudd på 638 millioner dollar året før.

Bortsett fra høyere drivstoffpriser, bidro sterk inntjening fra Shells markedsføringsdivisjon, som inkluderer verdens største nettverk av bensinstasjoner, til å øke resultatene ved å øke salget av kaffe og snacks.

Jessica Uhl, Shells finansdirektør, sa at det globale drivstoffbehovet er mellom 90% og 100% av nivåene før pandemien, men forbruket av flydrivstoff er fortsatt svakt.

Royal Dutch Shell -firmalogoen i Gastech City, i Chiba, Japan, 4. april 2017. REUTERS/Toru Hanai/File Photo Les mer

øke fortjenesten

Shell økte utbyttet for andre kvartal på rad med 38% til 24 øre, et år etter at det kuttet utbyttet for første gang siden 1940 -tallet som svar på kollapsen i energibehovet forårsaket av pandemien. Les mer

Selskapet lanserte også et tilbakekjøpsprogram på 2 milliarder dollar som det har som mål å fullføre innen utgangen av året.

Shell sa tidligere denne måneden at det ville øke distribusjonen til aksjonærene gjennom aksjekjøp eller utbytte til 20% til 30% av kontantstrømmen fra driften som begynte i andre kvartal, tidligere enn forventet. Les mer

“Vi visste at Shell kom til å heve utbytte i dag, men omfanget av økningen er mye høyere enn forventet,” sa Redburn -analytiker Stuart Joyner i et notat.

Fri kontantstrøm, et mål på selskapets resultater etter store kostnadsreduksjoner i fjor, steg i kvartalet til 9,7 milliarder dollar, det høyeste nivået siden første kvartal 2020.

De sterke resultatene gir lettelse for Shell, som står overfor et økende press på strategien for å takle klimaendringer etter at en nederlandsk domstol i mai beordret selskapet til å øke hastigheten på sine klimagassmål. Les mer

Shell har sagt at de vil anke rettens kjennelse, men tar samtidig sikte på å få fart på planen om å kutte utslipp etter å ha revidert en strategi som ble kunngjort i fjor om å bygge et stort selskap med lavt karbonutslipp. Les mer

Shell sa at de ville beholde sine investeringer i 2021 på under 22 milliarder dollar. Van Beurden sa at eventuelle fremtidige økninger hovedsakelig vil være rettet mot lavkarbonforetak og detaljhandel.

(Rapportering av Ron Bosseau) Redigering av Edmund Blair og Barbara Lewis

