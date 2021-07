Shell ser en lukrativ fremtid som en tjeneste for karbonfangst og lagring

Utstedt av Laura Hurst Ann 13.7.2021

London (Bloomberg) – Verden tror at fangst av klimagassutslipp og begravelse under jorden vil redusere global oppvarming. Det kan også være en pengeprodusent for olje- og gasselskaper som utvikler teknologi.

Industrien har brukt karbonbinding i flere tiår som en måte å få mer hydrokarboner ut av bakken. I dag søker energiselskaper – ved hjelp av offentlige tilskudd – å måle karbonfangst og lagringsteknologi, ikke bare for å begrave sine egne utslipp, men også for de som produseres av andre næringer som stål og sement.

Bransjen “kommer til å bruke CCS som en tjeneste” veldig raskt, “sa Morton Wetzler, leder for Royal Dutch Shells integrerte løsninger for gass, fornybar og ny energi.

Energy Major er for tiden knyttet til flere store CCS-prosjekter fra nordlys i Norge til Portos i Nederland. Shell sa tirsdag at de planlegger å bygge et stort anlegg med en lagringskapasitet på 300 millioner tonn på Scottford campus i Alberta, Canada. Så langt er imidlertid bare to i drift, Quest i Canada og det Chevron Corp-opererte Gorgon-prosjektet i Australia. Disse prosjektene er “endimensjonale” og “fokuserer mer på utslipp til våre egne eiendeler,” sier Shell, leder for CCS Siri Crucis.

Cruz sier spørsmålet om hva CCS kan tilby utover fangst av Shells egne utslipp, har nå gått videre. Enten det hjelper den blå hydrogenindustrien – om den skal fange utslipp – eller om den leverer karbontjenester til høyutslipp i industrisentre.

Tarek Soliman, analytiker ved HSBC Holdings PLC, skrev i et forskningsnotat 30. juni at mange store emittere kan vurdere CCS å være utenfor kjernekompetansen og derfor outsource prosessen. De kan “sette inn” karbonhåndteringsnettverket som en måte å fange utslippene på. “Den utstrakte bruken av CO2 i prosessindustrien vil gjøre det lettere for markedet å fange og levere karbondioksid, noe som vil bli en lukrativ virksomhet,” sier Soliman.

Ubevist teknologi

Selv om CCS er satt til å spille en nøkkelrolle i veien til netto-null, sier kritikere at de tekniske mulighetene ennå ikke er bevist. Shells egen visjon om å holde global oppvarming innen 2 grader Celsius fra førindustrielt nivå innen 2070 antyder at 10 000 store anlegg må bygges i løpet av de neste fem tiårene, ned fra de 50 som var i drift i fjor.

Med støtte fra Norges Equiner ASA, Total Energies SE og Shell, markerer Northern Lights-prosjektet i Nordsjøen neste trinn i utviklingen av CCS som serviceindustri. Initiativet vil gjøre industrielle CO2-utslipp flytende, ta dem til sjøs og begrave dem. “Vi sier, her er en vask, her er en fraktløsning, vi tar CO2-en din, vi tar den tilbake, vi sparer den mot deg mot et gebyr,” sier Crutch.

Det kan til og med ta en prøve som denne, “Jeg skal selge deg naturgass, og jeg tar CO2 tilbake,” sa Wetzler. Det tilfører kompleksene ekstra lag: karbonpriser, fraktkostnader, transport over landegrensene. Men ettersom antall land med netto nullmål øker, blir disse spørsmålene stadig mer utforsket.

“Det er mange ting å huske på, men dette er noe som må diskuteres,” sier Cruz.