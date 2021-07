Shell skal bli med i det rene hydrogenprosjektet i Norge

Royal Dutch Shell-logoen er fotografert under lanseringsseremonien til hydrogenelektrolyseanlegget ved Shell Refinery i Rhineland i Wesseling nær Köln, Tyskland 2. juli 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen

OSLO (Reuters) – Acre Clean Hydrogen (ACH-ME.OL) sa mandag at Shell (RDSa.L) vil delta i et prosjekt i Norge for å produsere hydrogen fra naturgass mens de fanger utslipp.

Land over hele Europa ser på måter å produsere hydrogen uten nullutslipp for å redusere karbonutslipp og unngå global oppvarming.

Rent hydrogen kan produseres fra vann ved hjelp av elektrisitet generert fra fornybare energikilder.

Når det produseres av naturgass, anses det som rent når de tilhørende karbondioksidutslippene fanges opp og lagres permanent. I dag slippes det meste av de tilhørende karbondioksidutslippene ut i atmosfæren.

Partnere ACH, Shell og norsk infrastrukturinvestor CapeOmega har signert et Memorandum of Understanding (MoU) om å bygge et storstilt produksjonsanlegg for hydrogen i Aukra på Vestlandet, ifølge ACH.

Rent hydrogen kan brukes til å avkarbonisere innenlandske næringer, for drivstoff uten utslipp til kjøretøy og skip, eller for eksport til Europa.

Hun la til at naturgassen til prosjektet vil bli levert fra det nærliggende gassbehandlingsanlegget i Nhamna.

Shell fungerer som teknisk tjenesteleverandør ved Nyhamna-anlegget, som prosesserer naturgass i Ormen Lange-feltet og Equinor (EQNR.OL) Aasta Hansteen-feltet utenfor Norge.

Det engelsk-nederlandske energiselskapet, som har som mål å redusere klimagassutslippene til netto null innen 2050, er også en joint venture-partner med Equinor og TotalEnergies (TTEF.PA) for å bygge CO2-lagring utenfor Norge.

