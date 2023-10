Shell treffer FNs midlertidige militærbase i Sør-Libanon (VIDEO)

Andrea Tenendi, en talskvinne for UNIFIL i Libanon, sa «et granat traff inne i basen» til Nakora. Han sa at det ikke var noen tap av liv, men noe skade ble gjort, og la til at UNIFIL prøvde å verifisere hvem som sto bak skytingen.

En libanesisk militærkilde sa på betingelse av anonymitet at «en israelsk granat gikk gjennom sementveggen» rundt UNIFIL-hovedkvarteret. På Israels nordlige grense til Libanon har det vært nesten daglige brannkamper mellom den israelske hæren og den mektige libanesiske bevegelsen Hizbollah siden 7. oktober. Den dagen, midt på sabbaten, den ukentlige jødiske hviledagen, infiltrerte hundrevis av Hamas-krigere israelsk jord fra Gaza, hvor de satte i gang det verste angrepet i israelsk historie. Israel-Palestina-konflikt: «Vests hovedskyldige i blodbadet i Gaza» ifølge Erdogan (Live) Siden 7. oktober har den israelske hæren skutt ubønnhørlig som svar på Hamas-angrep som siden har drept mer enn 1400 mennesker i Israel, hovedsakelig sivile, ifølge lokale tjenestemenn. Hamas, som kontrollerer Gazastripen, sa at 7703 mennesker, hovedsakelig sivile, hadde blitt drept i israelske bombeangrep, det høyeste antallet siden Israel trakk seg ut av de palestinske områdene i 2005 etter 38 år med okkupasjon. Skallet eksploderte ikke, sa UNIFIL i en uttalelse, og la til at «flere av våre stillinger har lidd skade de siste tre ukene». «Vi ber alle parter om en våpenhvile,» la uttalelsen til. FNs fredsbevarende hovedkvarter i Sør-Libanon var allerede blitt truffet av raketter 5. oktober. Minst 58 mennesker ble drept i Libanon i en ildkamp langs grensen mellom Libanon og Israel, rapporterte AFP, de fleste av dem Hizbollah-krigere, men fire sivile, inkludert Reuters-journalisten Issam Abdallah. READ Jean-Marie Le Pen i sentrum av kontroversen om tortur i Algerie: "Han deltok aktivt i slaget ved Alger" Nesten 29.000 mennesker er på flukt i landet, ifølge International Organization for Migration. I Israel ble fire mennesker drept, inkludert en sivil, sa militæret.