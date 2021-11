Shiba Inu krasjer ut av topp 10 kryptovalutaer, en strøm av bearish-signaler av Investing.com

2/2

Shiba Inu H1 grafikk



2/2

Investing.com – Cryptocurrency, allerede under press i flere dager etter rekordhøye på $0,00008846 sist torsdag, akselererte brått korreksjonen siden i går, siden den for øyeblikket er lagt ut på $0,00005400, ned mer enn 22% på 24 timer og fra mer enn 33% . en uke, og nesten 40 % siden ATH.

Dette kraftige fallet, som kom etter hvert som mange andre kryptovalutaer fortsatte å øke, førte til at SHIB falt ut av de 10 beste kryptovalutaene de ble med for første gang i forrige uke.

Med en kapital på 29,5 milliarder dollar i skrivende stund er Shiba Inu allerede på 11. plass, frem og tilbake.

Kraken skuffer Shiba Inu .-fansen

Når det gjelder den siste tilgjengelige informasjonen, gjelder de siste nyhetene fra Shiba Inu en tweet fra kryptovalutabørsen Kraken, som mandag sa at mens Twitter-innlegget (NYSE::) har fått 2000 likes, vil Shiba Inu bli integrert i plattformen.

Men fra og med torsdag er Shiba Inu fortsatt ikke tilgjengelig for handel på Kraken. Legg merke til at i en påfølgende tweet skrev plattformen at selv om den hørte SHIB-tilhengere “høyt og tydelig”, var det fortsatt “arbeid” å gjøre i vurderingsprosessen, men den klarte heller ikke å gi en veiledende dato for SHIBs inkludering.

Dette kom ikke som noen overraskelse på skuffelsen til Shiba Inu-fansen. Derfra for å forstå at denne dårlige nyheten spilte en rolle i det grå håravfallet siden i går, er det bare ett skritt…

SHIB teknisk analyse: Bearish-signaler

D’un point de vue teknikk, på notera que la chute du Shiba Inu dans la nuit de mardi à mercredi a eu plusieurs conséquences teknikker negatives, avant notamment la cassure sous le support de $0.00006000 qui protégeait le SHIB istrop d’te Several days ago .

Retracement-nivået på 50 % av det bullish-trekket 23.-28. oktober ble også brutt til $0,000005825, noe som sendte et ytterligere bearish-signal.

Til slutt, merk at 50-timers glidende gjennomsnitt falt under 200-timers glidende gjennomsnitt over natten, som også er et bearish signal.

Hvis nedgangen blir dypere, vil den neste potensielle støtten for Shiba Inu være det psykologiske nøkkelnivået på $0,000000. På oppsiden ble det første hinderet funnet på $0,00006000. En avkastning over $0,00007500 ser imidlertid ut til å være nødvendig for at SHIB skal gjenopprette sin klare bullish diagramprofil.