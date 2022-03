«Short squeeze» ville ha fått Tsingshan Holding Company til å tape milliarder

Denne «korte klemmen» er et tegn på markedsspenningen som ble resultatet av den russiske invasjonen av Ukraina. «London Metal Exchange tok denne avgjørelsen av grunner knyttet til at markedet fungerer som det skalTre måneders nikkel på London Metal Exchange mer enn doblet seg tirsdag til 101 365 dollar tonnet før LME stoppet handelen på sine elektroniske auksjonssystemer og auksjonssystemer i ringen, sa den London-baserte Metal Exchange.

Nikkelprisene har firedoblet seg den siste uken på grunn av frykt for ytterligere forsyningskutt. Russland leverer rundt 10 % av verdens nikkel, og spydspissen, Nornickel, er verdens største leverandør av nikkel til batterier, med 15-20 % av den globale forsyningen, ifølge JP Morgan.

Vi vet nå mer om opprinnelsen til «short squeeze». Bloomberg har fått vite at den kinesiske «entreprenøren» har «hoppet opp» etter å ha bygget en massiv kortsiktig posisjon i nikkel. Finansbyrået sa at han ville møte «milliarder av dollar i tap».

nikkeleksportører

170 % økning på to dager

Xiang Guanda, som kontrollerer verdens største nikkelprodusent, Tsingshan Holdings Group, er tilsynelatende kjent som «big shot» i kinesiske råvarekretser, ifølge rapporter, har likvidert sine posisjoner. Bloomberg forklarer at priseksplosjonen i stor grad skyldes aktiviteten til Tsingshan og dets meglere. Tsingshans short var omtrent 100 000 tonn nikkel, ifølge de samme kildene, men den kunne vært høyere når mellomleddene er tatt i betraktning. Innsidere mener tapene kunne vært 2 milliarder dollar om dagen gitt den høyeste prisen. Tsingshan nektet å kommentere.

Shortselgere klarte ikke å møte marginsamtaler, noe som fikk markedet til å eksplodere, noe som førte til beslutningen om å suspendere av London Metal Exchange. Tsingshan selv kunne ha hatt problemer med å betale marginsamtaler til meglere, sier Bloomberg. London Metal Exchange har angivelig gitt en megler for Tsingshan, et datterselskap av en stor kinesisk statsbank, ekstra tid til å betale ned et marginoppkall på hundrevis av millioner dollar, som ble savnet på mandag. Denne forpliktelsen kunne vært oppfylt i dag.

Tilsynelatende bygget lederen for Tsingshan en shortposisjon for å dekke produksjonsøkningen delvis på grunn av troen på at den nye oppgangen i nikkelprisene ikke vil fortsette. På dette tidspunktet ville det å miste Tsingshan ikke stoppe henne fra å fortsette aktivitetene sine.

produserende selskaper

innen nikkel Norilsk nikkel Den dominerer global produksjon, foran Vale, Glencore, BHP og Anglo American. Franske Arame er den syvende verdensprodusenten.