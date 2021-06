Shostakovich spiller et skremmende talent for å vinne Kid String Quartet Gold Buzzer …

Dommeren svarte at strykekvartettkvartetten Sabir Shostakovich spiller i Norges Got Talent.



Bilde: Got Talent Global



Da fire unge talentshowdeltakere gjorde oppmerksom på Shostakovichs rommusikk.

Her er øyeblikket Fikk Talent of Norway En streng i halvliter i kvartettform fant det uventede ‘Golden Buzzer’ øyeblikket og det elektriske stykket av rommusikken fra det 20. århundre.

Talentshow reduserer ikke interessante klassiske og operandiske auditionskassetter – vi har sett breakdance klassiske pianister, selvduet Andrea Bocelli-fans og en skremmende ung sopransolist interessert i Buchini.

Men rommusikk er et relativt uoppdaget område.

I 2019 kom den unge strykkvartettkvartetten sabeer (‘safirkvartett’ på engelsk) Fikk Talent of Norway, Og dusjet av Golden Buzzer for en oppsiktsvekkende presentasjon av en Shostakovich-symfoni (se nedenfor).

Dommeren som ga dem gullsummeren sa: “Det er interessant hvor mye sinne du kan uttrykke i en musikk.”

Les mer: Pianist AGT bedøver dommere ved å gjøre Beethoven til en robotbruddfantasi

Quartet Saber, komponert av Philippe Jayer, Dorje Rupee og Amanda Noor Watten på fiolin og bratsj, og Iris Galliovarda på cello, er den andre satsen av den sovjetiske komponistens kammersymfoni på C-moll ‘Alegro Moldo’ med magnetisk intensitet og følsomhet.

Alle de fire unge spillerne gikk videre til semifinalen i turneringen og ble dessverre falt kort før finalen.

Les mer: 9-åringen synger den utrolige ‘Nesun Dorma’ for å slå Hollands God Talent

Men opptredenen deres fanget viral oppmerksomhet – spesielt i form av strykerduene Brett og Eddie, A.K.A.

“De er virkelig musikere, de er musikkutøvere,” sier Brett om paret Videokommentarer, Som har over 800 000 visninger på YouTube. “De falsket ingen handlinger eller overdrev noe.

Den unge norske kvartetten Shostakovich spiller for talent show-auditionen.



Bilde: Got Talent Global



“Norge forsto det riktig,” insisterer fiolinisten.

Eddie roser oppføringen til unge musikere: «Du hører ofte klassiske musikere si hvor rommusikken er.

“Kammermusikk, spesielt en strykkvartett, er denne skumringssonen du trenger […] Øyeblikk av individuelt spill og ensemble blandede øyeblikk. ”

Se deres fulle ytelse nedenfor. For et fantastisk øyeblikk. Under opptredenen var alle fire spillerne studenter av Barrett Dews unge talenter, sammen med sitt solo- og orkesterarbeid. For sesongen 2020-2021 er Quartet Sabir den yngste kvartetten i talentprosjektet Young Quartet Series.