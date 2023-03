«Showet er virkelig rigget»: Dobbel overraskelse for Vianney på «The Voice, The Most Beautiful Voice»

Jakten fortsetter etter morgendagens nye stemme Stemme, veldig vakker stemme. På denne lørdagskvelden oppdaget alle de fire trenerne nye talenter, som de surret for eller ikke. To av dem overrasket Vianney mer enn de andre. Og med god grunn hadde hver av dem en historie med en tolk jeg går.

Etter å ha dannet et rockeband kjent i Frankrike og internasjonalt, Kush, bestemte Xavier Polycarp seg for å gjøre det alene, så han prøvde lykken ved French Telecrochet. fortsetter igjen I ensomhet Av politiet snur 41-åringen fire røde stoler. Vianney skjønte da at han kjente personen foran seg. «Jeg kjente deg før jeg drev med musikk«, sier treneren som krysset veier med sangeren under sitt første TV-sett på France 4.»Du var så kald mot meg. (…) Jeg er veldig glad for at du har tatt dette steget«, fortsetter Vianney.

«Du må tenke utenfor boksen«, lanserer deretter Amell Bent, som ser Xavier Polycarp slutte seg til teamet hans. Men til slutt klarer Big Flo og Oli å fange det ettertraktede talentet.

«V» er faktisk Vianneys «V», ikke The Voice»

Overraskelsene fortsetter med den 23 år gamle sangeren Zelda, som delte scene med Vianney på en av turnédatoer. «jeg kom for å si «hva heter du?» Men jeg kjenner deg!«, sa Vianney på slutten av den unge kvinnens opptreden den dagen Fordi det er deg Av Axel Red. Andre utøvere fortsetter så med kommentarene. ««V» er faktisk Vianneys «V», ikke det «The Voice», begynner Amel Bent, og håper i likhet med kameratene at Zelda ville velge å bli med i Vianney-teamet.

«Noen ganger synger vi på scenen med folk vi ikke kjenner. (…) Det er allerede et flott øyeblikk på scenen …«, erklærer Vianney, endelig valgt av sangeren. Han tilbyr deretter å bli med ham på scenen i tittelen han fremførte.»De er allerede veldig medskyldige«, håner Big Flo.»Showet er virkelig rigget«, legger Jazzy til når Amell Bent forsikrer:»Hvis du vet hva som skjer videre, går jeg!«