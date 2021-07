Si hei til arktisk tangfeber

I august 2019, et arktisk forskningsfartøy, MV William Kennedy, forankret utenfor kysten av Southampton Island, på den nordlige spissen av Canadas Hudson Bay. En gruppe forskere la ut i en dyrekrets gjennom farvann som for 30 år siden ville vært dekket av is, selv på denne tiden av året. Nå var det bare åpent vann, og avslørte en havbunn som aldri hadde blitt kartlagt før.

Øya Southampton var blottet for vegetasjon, herjet av is. Men under bølgene vibrerte det av farger. Floker av Sakkarina; eller sukkeralger, som flyter i tette bølger av femten meter, olivengrønne mot den arktiske blå. Nok en tang Laminaria solidungula, brede blader vokste i buskede klumper. Litt dypere ble undervannsskogen frodig Agarum clathratum, kjent som siktare, sammen med en rekke røde alger.

Rundt skogen fant teamet sjøstjerner, sjøstjerner, skyer av mysid reker og andre krepsdyr. “Det var fantastisk,” sier Karen Filbee-Dexter, som ble med på ekspedisjonen som postdoktor i biologi ved University of Laval. “Noen av disse tangene var 10 meter lange, og det minnet meg virkelig om de bildene du ser i California av gigantiske tareskoger.”

Den eneste forskjellen var at helsen til Californias tareskog, sammen med andre kjente tareskoger rundt om i verden, er i fritt fall på grunn av oppvarmende hav. Teskogen rundt Southampton blomstret, i likhet med skogen på andre studiesteder lenger nord, i Baffin Bay. “Alle stedene vi har vært så langt, er det tang, selv der vi ikke forventet tang,” sier Laval University-biolog Philippe Archembault, også om bord i Kennedy.

I en tid da tang har blitt stadig mer kritisk, som karbonvask, som habitat, som matkilde, som biodrivstoff, har oppdagelsen av disse skogene utløst en slags vitenskapelig tangfeber, som den har involvert forskere fra hele verden. hele den arktiske regionen. Forskningsturen i 2019 til øya Southampton var en del av en større studie kalt ArcticKelp Canada, finansiert gjennom den kanadiske regjeringens ArcticNet-initiativ for å bidra til en panarktisk innsats med to mål: det ene, å kartlegge omfanget av arktiske alger, og to, for å bestemme algenes skjebne i et dramatisk skiftende klima.

Si hei til de store alger

Det er relativt lite kjent om den arktiske tareskogen. Selv om regionen inneholder en tredjedel av verdens kystlinje, er den vanligvis ikke inkludert i globale tangkart.

Men det er klart at tang har eksistert en stund. På slutten av 1870-tallet kjørte den svenske botanikeren Frans Reinhold Kjellman på SS Vega mens han prøvde å finne Nordøstpassasjen fra Skandinavia til Beringstredet og inkluderte tang i boka hans Alger fra Ishavet. To tiår før det skrev den danske isbiologen Hinrich Johannes Rink at fjordene på Grønland var fylt med “en gigantisk tareskog … som sammen med dyreverdenen som beveger seg mellom dem minner om korallrevene i havene. Tropisk”. Inuittene som bor på kystlinjen fra det østlige Arktis til Beauforthavet høste store brunalger og bevingede alger å spise rå eller finhakket til å bruke som krydder.

Men den arktiske tangbestanden øker sannsynligvis også. I 2016 publiserte Inka Bartsch, en økolog ved Alfred Wegener-instituttet i Bremerhaven, Tyskland, en tidsseriestudie i Polarbiologi over tareskogene på Svalbard, den arktiske skjærgården i Nord-Norge. Mellom 2012 og 2013 gjennomførte Bartsch og kollegene dykk i Kongsfjorden, eller Kings Bay, på vestkysten av Spitsbergen Island, og sammenlignet tangvekst med tidligere data fra slutten av 1990-tallet.

De fant at biomassen til tang hadde økt åtte ganger, spesielt i grunne områder der isen en gang hadde vasket bort planter før de hadde sjansen til å vokse. Studien ble avsluttet med å sitere a forrige hypotese foreslått i 2014 av marine økologer Dorte Krause-Jensen fra Aarhus University i Danmark og Carlos Duarte fra King Abdullah University i Saudi-Arabia: Mens klimaforstyrrelse avleder tareskog nærmere ekvator, akselererer den voksende mangelen på havis veksten av alger i Arktis ved å øke mengden lys som når under vann. “Hvis du har tilbaketrekning med havis, vil lyset plutselig treffe det veldig store, grunne kystområdet som vi vet kan ha alger,” forklarer Filbee-Dexter, “så du får denne utvidelsen av undervannsskogen.”

Noen år senere, utenfor kysten av Grønland, Krause-Jensen og et team av andre forskere sammenlignet tangdybdeposter fra 2009 med nyere tall og fant ut at algene også utvidet seg til dypere vann, noen ganger mer enn 60 meter dypt, uten tegn til å stoppe.

I desember 2020 kombinerte Filbee-Dexter, Archembault, Krause-Jensen, Duarte, Bartsch og andre arktiske alger forskere rapporter fra sine respektive feltsteder til en bare papir. De konkluderte med at av 38 steder rundt Arktis viste flertallet en økning i algenes overflod, mens bare fire viste en reduksjon (mangel på sollys i grumsete farvann og / eller predasjon av kråkeboller som spiser alger). Samlet konkluderte dokumentet med at “det potensielt egnede området for arktiske makroalger har utvidet seg” med omtrent 6,6 prosent for tidevannssonen og 30,8 prosent for subtidevannszonen de siste 60 til 70 årene. I motsetning til alger i store deler av verden klarer arktiske tareskoger seg bra.

Disse resultatene stemmer overens med hva forskere allerede vet om “borealisering” eller Grønnere av Arktis, prosessen med subarktiske plante- og dyrearter som beveger seg nordover når den arktiske regionen varmes opp. På land viser satellittbilder busker som kryper over tundragress. I sjøen, nord-atlantiske fiskearter som torsk og kveite de beveger seg nordover, og erstatter ofte mindre arktiske fiskebestander.

Med nedgangen i omfanget av arktisk havis på 13 prosent per tiårtangøkologer spår at den samme grønningen kan forekomme i dårlig studerte kystmiljøer, basert på havis og lysfaktorer. Når havisen avtar, når mer lys til det steinete underlaget på havbunnen der algene vokser. Mer lys betyr mer vekst av tang og annen kystvegetasjon. Vanntemperaturen er en annen faktor: På kanten av det kalde området for noen av disse alger, beveger varmere temperaturer seg inn i området for optimal algevekst.

Tangvinnere og tangtapere

En stor del av ArcticKelp Canada og forskning på alger rundt Arktis er ganske enkelt å sette arktiske alger på kartet. Men kjernen i jobben nå er å finne ut hvordan kartet endres, og hvor kartet kan tjene penger eller rettferdiggjøre mer marin beskyttelse.

En økning i overflod av arktisk tang er gode nyheter for mange arter. For eksempel er tang habitat. “Disse tareskogene er hjemmet til mye biologisk mangfold,” sier Laura Castro De La Guardia, forsker ved University of Manitoba og et annet medlem av ekspedisjonen til øya Southampton. “De tjener som matkilde for noen dyr og beskyttelse for andre.”

Arktiske alger har også en dokumentert historie om å være en matkilde for mennesker. I Nord-Norge har for eksempel regjeringen sponset eksperimentelle tangbruk som er utformet for å utnytte regionens sollys 24 timer i døgnet, en vekstsesong som egner seg til en “stort potensiale for å utvikle en tangindustri. “Filbee-Dexter ser også en viltvoksende tareskog som en sårt tiltrengt karbonvask.” Det er deler av det kanadiske arktiske området der tang er fem meter høyt og miles over. Det er et stort karbonlager, “sier han.

Ikke så fort

Hvis bare det var sant, sier Henry Huntington, arktisk vitenskapsdirektør ved Ocean Conservancy, i en e-post. Visst, alger kan lagre karbon. Men noen fordeler vil bli tungt oppveid av de negative konsekvensene av smelting av iskapper, og tang alene kan ikke binde nok karbon til å gjøre en betydelig buk for klimaendringene.

Også, selv om avtagende havis betyr mer tang, vil denne tilbakegangen betyr også definitivt mindre isbjørner, som er avhengig av havis for å bevege seg rundt i landskapet og jakte på byttedyr. Inuit-samfunn De er også avhengige av is for å jakte og reise.

Huntington antyder at miljøvernere ikke vet hvor lenge denne gullalderen for algeekspansjon vil vare. Smelting av isbreer, smelting av permafrost og bølgebehandling langs den arktiske kysten – alle symptomer på klimaendringer – kan gjøre vann i tangområder mer overskyet og redusere sollys. endelig. Skipstrafikk, som nesten tredoblet i det kanadiske Arktis mellom 1990 og 2015, kan det også true fortjenesten fra fremtidig algevekst.

De Arktisk råd bekreftet i mai på et møte i Reykjavik at Arktis varmer opp til tre ganger den globale hastigheten. Selv forskere synes det er vanskelig å forutsi hvordan fremtiden vil bli. Studer og samle kelpbladene dine mens du kan, for på dette tidspunktet vil veldig lite i Arktis forbli det samme.