Siden Elon Musks overtakelse av Twitter har nettbrukere strømmet til et annet sosialt nettverk: Mastodon

I praksis ligner bruken på Twitter, bortsett fra at tweetene her er erstattet med «trompet«eller noen»knirkePå fransk. En stor forskjell med konkurrenten, det sosiale nettverket er desentralisert. Det drives ikke av et selskap med en enkelt Internett-adresse eller på en enkelt server.

Snarere er det en samling servere og diskusjonsnettverk som er helt uavhengige av hverandre, men som kan krysse hverandre. Da snakker vi om nettverksforbund.

Det er ikke et eneste styrende organ i mastodont, hver av dem.»Mastodon-serverforekomst«Det har sin ledelse og moderasjon.

I utgangspunktet skapte dette mange problemer, som å åpne nettet for allmennheten på den tiden.

Noen myndigheter fokuserte på et emne, mens andre forbød det, og ga seg selv rett til å slette kontoene til enkelte brukere.

Til slutt var det Mastodon-medlemmer, spesielt nettverksteknikere og apputviklere, som brakte litt orden tilbake til plattformen. Sistnevnte har blant annet etablert en kode for god oppførsel og dårlig praksis. Så det sosiale nettverket bygges av brukerne, for brukerne, med vennlighet.