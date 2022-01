Sidney Poitier, Hollywoods første afroamerikanske stjerne, er død

Skuespiller, aktivist, regissør og ambassadør Sidney Poitier er død i en alder av 94. Han var den første svarte mannen som vant prisen for beste skuespiller ved Oscar-utdelingen. Det var for filmen “Le lys des champs” fra 1964.

I løpet av sin lange filmkarriere ble Sidney Poitier to ganger nominert til Oscar, 10 Golden Globes og mer. Så snart denne triste nyheten ble annonsert, hyllet mange på Twitter.

Sydney Poitier ble født “tilfeldigvis” i Miami 20. februar 1927: Foreldrene hennes bodde på Bahamas, men var på ferie i Florida da fødselen begynte. Så skuespilleren fikk dobbelt statsborgerskap: bahamansk og amerikansk. Faren hans var en dårlig tomatplukker og Sydney Poitier måtte droppe skolen i en alder av 13. Etter flere strøjobber dukket han opp på eksamen ved American Negro Theatre i New York som gateselger eller medisinsk assistent i militæret. Først avvist på grunn av sin bahamiske aksent, ble han til slutt akseptert etter å ha tatt uttaletimer.

Sidney Poitier har spilt i flere filmer som utforsker rasediskriminering. I 1967 “Gjett hvem som kommer på middag”, spiller han forloveden til et hvitt par. Dette er første gang en svart mann har kysset en hvit kvinne i en Hollywood-film, selv om scenen ble filmet i bakspeilet. Samme år kjempet Sidney Poitier med en rasistisk sheriff fra sør i landet som detektiv fra nord i USA i thrilleren «In the Heat of the Night».

Sidney Poitier ble ansett som den best betalte skuespilleren i verden på slutten av 1960-tallet. Han hadde også suksess som regissør med “The Buck and the Preacher” (Buck and Son Partner, 1972) og “Let’s Do It Again” (1975). Han spilte også en av hovedrollene.

I 2009 overrakte president Barack Obama Sydney Poitier med presidentmedaljen for frihet, den mest ærede statsborgeren i USA.